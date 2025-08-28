Villa Ocampo: Secuestran estupefacientes tras operativo policial

El miércoles 27 de agosto, siendo las 22:05 horas, personal del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) Zona Norte, mientras realizaba patrullaje preventivo por calle 30 de Noviembre, entre Fray Luis Bertrán y Rivadavia, procedió a identificar a una vecina que circulaba en una motocicleta Zanella 110 c.c.

Al solicitarle que exhibiera el interior del baúl, la mujer mostró una bolsa negra, negándose en reiteradas ocasiones a revelar su contenido e intentando retirarse del lugar. Según informaron fuentes policiales, la femenina se resistió en todo momento al accionar de los uniformados, llegando a forcejear y arrojar la bolsa dentro de un pasillo antes de ingresar a una finca cercana, donde vecinos impidieron su aprehensión.

Tras verificar el contenido de la bolsa, los agentes constataron que contenía elementos que presumiblemente serían estupefacientes y materiales destinados a su fraccionamiento. En consecuencia, se procedió al secuestro de la bolsa y de la motocicleta.