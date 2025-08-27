Las Toscas: Detenida por robo en un comercio

El lunes 25 de agosto de 2025, a las 21:00 h, personal de la Comisaría de Las Toscas, intervino en un hecho de robo ocurrido en un comercio ubicado sobre calle 31, propiedad de Dominga Cardozo, 65; quien indicó que, tras forzar una reja, una persona sustrajo una bolsa con ropa interior masculina.

La damnificada aportó datos sobre la presunta autora, lo que permitió a la Patrulla Urbana Zona Norte localizarla. Con colaboración de personal femenino de la Comisaría 5ta, se realizó una requisa palparea, encontrando en su poder prendas coincidentes con las denunciadas.

La involucrada fue identificada como Jaquelina Inocencia Pucheta, 22; domiciliada en Barrio Asunta de Las Toscas. Se procedió a su arresto y al secuestro de los elementos sustraídos.

El fiscal interviniente, Dr. Norberto Ríos, dispuso la detención de la joven por los delitos de robo en tres oportunidades en concurso real, hurto en tres oportunidades y lesiones dolosas leves.