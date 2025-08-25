Las Toscas: Celebración de los 145 años de historia y 25 años de la bandera

El sábado 23 de agosto, por la tarde, se realizó el acto protocolar por los 145 años de la fundación de la ciudad de Las Toscas, junto a la conmemoración por los 25 años de la creación de su bandera. En el mismo participaron presidentes comunales de localidades vecinas, autoridades provinciales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos de la ciudad.

En este marco, se homenajeó a las creadoras de la Bandera de Las Toscas, que este año cumple 25 años desde su creación. Con enorme orgullo, se hizo reconocimiento a Mariela Cerdán y Lucía Leschiutta, entregándoles un presente como símbolo de gratitud por haber dado vida a esta insignia.

Además del reconocimiento, la jornada incluyó representaciones artísticas a cargo de las escuelas locales, el tradicional cambio de abanderados de la Bandera de la Ciudad y las palabras del intendente a cargo, César López.

El acto, cargado de emoción y sentido de pertenencia, no solo puso en valor la insignia tosquense, sino que también reafirmó el compromiso de toda la comunidad con su historia, sus raíces y su proyección hacia el futuro.

