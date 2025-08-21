La Secretaría Electoral de la Provincia informa el pago a las Autoridades Comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Será a partir del jueves 21 de agosto a través del Nuevo Banco de Santa Fe y las bocas de pago de Santa Fe Servicios. Un total de 28.679 de autoridades se desempeñaron durante las últimas Elecciones Generales Municipales y Comunales.

La Secretaría Electoral de la Provincia de Santa Fe informa que quienes se hayan desempeñado como Autoridad Comicial durante las Elecciones Generales Municipales y Comunales del pasado 29 de junio percibirán la retribución económica a partir del próximo jueves 21 de agosto.

Un total de 18.911 autoridades percibirán el pago por transferencia bancaria a sus cajas de ahorro del Nuevo Banco de Santa Fe (acreditación inmediata), en tanto que 9.768 lo harán mediante las bocas de pago de Santa Fe Servicios, debiendo presentar el D.N.I. para retirar el dinero en efectivo, disponible este último hasta el 5 de septiembre.

Cabe señalar que esto hace un total de 28.679 autoridades comiciales que se desempeñaron durante las últimas elecciones en la provincia.

Los montos a abonar serán los siguientes contemplando asistencia, refrigerio y capacitación:

* Jefe departamental: $70.000.

* Jefe de fracción: $60.000.

* Jefe de local: $85.000.

* Autoridad de mesa y asistentes de escrutinio: $70.000.

* Asistente escolar: $50.000.

Se recomienda a los beneficiarios consultar los listados publicados en la página web del Tribunal Electoral (www.santafe.gov.ar/tribunalelectoral) para verificar el medio de acreditación disponible y las bocas de pago de Santa Fe Servicios habilitadas.