Las Toscas: Participación del Intendente y su gabinete en el acto en Conmemoración a José de San Martín

En el marco de los 175 años del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, el intendente a cargo, César López, junto a su gabinete participaron del acto conmemorativo en la EESOPI N°8125 “José Manuel Estrada”, donde se realizaron números alusivos que evocaron la vida y legado del Libertador.

Posteriormente, se trasladaron a la Plaza Central 23 de Agosto junto a un grupo de alumnos y las autoridades presentes, donde se llevó a cabo el descubrimiento de una placa homenaje por los 175 años del paso a la inmortalidad del General San Martín y los 80 años de la inauguración de su busto en nuestra ciudad.

Un día de memoria y reconocimiento al Padre de la Patria, reafirmando los valores de libertad y unidad que nos legó.