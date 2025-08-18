Villa Ocampo: Acto en la escuela EFA

Se llevó a cabo el acto por un nuevo aniversario del fallecimiento del Gral. José De San Martin en la escuela EFA de Villa Ocampo.

El director, Mariano Rossi, destacó:

«Autoridades presentes, directivos, docentes, estudiantes y vecinos de Villa Ocampo. En esta fecha la historia nos convoca con un silencio especial. Un 17 de agosto, hace 175 años, partía físicamente el General Don José de San Martín. Pero su voz, su ejemplo y sus sueños siguen vivos, latiendo en la memoria de un pueblo que se resiste a olvidar. San Martín fue, es y será siempre símbolo de libertad, coraje y dignidad para todos los argentinos.



Podríamos recordarlo como el estratega brillante que planeó el cruce de los Andes, que liberó a tres naciones y que nunca buscó gloria personal. Pero hoy quisiera que lo pensemos como ser humano. Un hijo de esta tierra que habiendo hecho carrera militar en Europa, eligió regresar a su patria. Volvió no para buscar honores, sino para entregarse a una causa que lo trascendí la independencia de su pueblo y de América. Eligió volver a una patria joven, desordenada, incierta, pero con un sueño ser libres.



Entendió antes que muchos que la libertad de una sola provincia no era verdadera libertad, que no hay independencia posible sin unidad, sin educación y sin justicia. San Martín no peleó por intereses partidarios, no se perpetuó en el poder y no aceptó enriquecerse. Rechazó cargos, dejó honores y se retiró cuando entendió que su presencia podía dividir más que unir. Vivió sus últimos años lejos de su tierra, pero su legado sigue presente en cada rincón de nuestra patria. Hoy, a 175 años de su partida, sus enseñanzas y ejemplos deberían ser guía de nuestro accionar cotidiano y tener presente que la libertad no se decreta, se construye.



Que una patria no se funda solo con leyes, sino con valores. Que educar es liberar, que actuar con honestidad es un acto revolucionario. Que servir al otro es la forma más humana de amar a la Nación. Que los actos demagógicos, la violencia, los agravios y la falta de empatía es un camino que los argentinos no queremos transitar. Nos enseñó que los grandes desafíos como el cruce de los Andes, hoy reflejados en la desigualdad social, la violencia y la indiferencia, sólo se vencen con decisión política y social, con unidad y con coraje colectivo.



En un tiempo donde la palabra Patria a veces parece desgastada, San Martín nos devuelve su verdadero sentido, la Patria como proyecto común, como tierra de todos, como comprometidos con el futuro. San Martín nos mostró que para alcanzar la libertad se necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros, maestros que educan médicos que sanan, trabajadores que construyen, jóvenes que sueñan, ciudadanos que día tras día eligen el compromiso por encima de la indiferencia, dirigentes y políticos que buscan el bien común. San Martín un hombre con dudas, con miedos y con renuncias. Y es justamente esa humanidad lo que hace que su legado sea eterno. Nos enseña que la verdadera valentía no consiste en no sentir temor, sino en avanzar con decisión por el camino correcto, aún frente a las dificultades.



Que su ejemplo no se refleje solo el nombre de calles, estatuas o libros, sino que se transforme en un camino a seguir. Y que hoy, aquí en Villa Ocampo, renovemos juntos el compromiso de construir una Argentina como proyecto común, más justa, más libre y más humana. Muchas gracias.»