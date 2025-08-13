Villa Ocampo: Dos aprehendidos por amenazas y resistencia a la autoridad

El lunes 12 de agosto de 2025, alrededor de las 13:00 horas, personal del C.R.E. Zona Norte prestó colaboración a la Comisaría 4ª de Villa Ocampo ante un llamado por disturbios.

Al llegar a la intersección de calles Santa Fe y López y Planes, los efectivos se entrevistaron con la coordinadora del lugar, quien relató que momentos antes se había presentado un conocido junto a varios sujetos, intentando agredir a otro hombre, para luego retirarse del sitio.

Tras un patrullaje por las inmediaciones, se procedió a la identificación de los involucrados, quienes en todo momento opusieron resistencia al accionar policial. Finalmente, dos vecinos de la localidad fueron aprehendidos. Durante la requisa, se incautó de entre las prendas de uno de ellos un cuchillo.

La causa fue caratulada, en primera instancia, como amenazas simples, atentado y resistencia a la autoridad, e infracción al artículo 110 de la Ley de Convivencia. Se dio intervención al fiscal y al defensor en turno.