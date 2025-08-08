Villa Ocampo: Capacitación en seguridad de Cotelvo

El personal de agua potable y del sector de construcción de COTELVO Servicios participó de un curso de capacitación brindado por el Ing. en Seguridad, Mariano Sartor, como parte del programa anual de actividades para el conocimiento y entrenamiento de las medidas de higiene y seguridad laboral.

El amplio temario comprendió:

· Riesgos generales en tareas varias de operación, mantenimiento y reparaciones de planta.

· Prevención de riesgos en tareas de altura

· Actos y condiciones inseguras

· Medidas de seguridad según tareas

· Uso y cuidado de elementos de protección personal

· Uso de herramientas

· Acciones ante emergencias y accidentes

· Orden y limpieza

· Acciones ante incendios