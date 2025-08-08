El intendente ocampense Cristian Marega expuso ante la Comisión de Régimen Municipal de la Convención Reformadora

El intendente Cristian Marega participó de la 2º Audiencia Pública, organizada por la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución Provincial, que se llevó a cabo en la Casa del Bicentenario de Reconquista.



En la oportunidad, el mandatario ocampense resaltó como “fundamental que se incluya la autonomía municipal, como ya lo establece la Constitución Nacional en sus artículos 5º y 123º. Pero esto debe ser lo más general posible; para que, luego, a través de una ley que la reglamente, la discusión en particular se la haga escuchando a los gobiernos locales, considerando las diferentes realidades que cada localidad tiene, porque son muchas y todos lo sabemos”.

Marega también planteó que “la regionalización tenga rango constitucional, porque eso nos va a permitir discutir sobre las oportunidades que tenemos; debemos garantizar que la Constitución Provincial nos dé igualdad de oportunidades. Por eso, es importante establecer las regiones norte, centro y sur, para que podamos debatir también sobre la distribución de los recursos a los pueblos del interior, que nos permitan desarrollarnos, poniendo un freno al desarraigo”.