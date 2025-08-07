Con el firme compromiso de promover un abordaje integral, este lunes se conformó una mesa de diálogo interna orientada a la prevención y promoción de acciones contra la violencia de género.
La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y organizaciones, generando un espacio de escucha, construcción colectiva y planificación de políticas públicas con perspectiva de género.
De esta primera reunión participaron representantes de:
- Área de Género y Diversidad
- Concejo Municipal
- Centro Integrador Comunitario (C.I.C.)
- CANyF Juan Pablo II
- Área de Género de ASOEM
- APRECOD
- Secretaría de Gobierno
- Área de Legales
- Secretaría de Desarrollo Humano
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Promoción Social
Agradecemos profundamente a todas las áreas e instituciones que se sumaron, asumiendo con responsabilidad el desafío de construir una ciudad más justa, igualitaria y libre de violencias.