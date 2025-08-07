Con el firme compromiso de promover un abordaje integral, este lunes se conformó una mesa de diálogo interna orientada a la prevención y promoción de acciones contra la violencia de género.

La iniciativa surge de la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y organizaciones, generando un espacio de escucha, construcción colectiva y planificación de políticas públicas con perspectiva de género.

De esta primera reunión participaron representantes de:

Área de Género y Diversidad

Concejo Municipal

Centro Integrador Comunitario (C.I.C.)

CANyF Juan Pablo II

Área de Género de ASOEM

APRECOD

Secretaría de Gobierno

Área de Legales

Secretaría de Desarrollo Humano

Secretaría de Cultura

Secretaría de Promoción Social

Agradecemos profundamente a todas las áreas e instituciones que se sumaron, asumiendo con responsabilidad el desafío de construir una ciudad más justa, igualitaria y libre de violencias.