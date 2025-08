Rojas cuestionó el cierre de Vialidad Nacional y advirtió sobre la crisis vial en Santa Fe

En la última sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, el legislador nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas expresó su “profunda preocupación” por la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dispuesta por el Decreto Nacional N.º 461/2025, y reclamó al Gobierno nacional “una política vial clara, federal y con mirada social”.

Durante su intervención en el recinto, Rojas remarcó que la infraestructura vial es “una herramienta de integración territorial, desarrollo productivo y arraigo” y alertó que, sin la presencia activa del Estado, “las rutas no llegan a los pueblos más pequeños ni a las zonas postergadas, donde la rentabilidad no justifica la inversión, pero el valor social sí”.

El diputado recordó que Santa Fe es la tercera provincia con mayor cantidad de muertes por accidentes viales y que las rutas nacionales Nº11 y Nº34 concentran los índices más altos de siniestralidad. “No podemos hablar de seguridad vial sin inversión en infraestructura. Cada bache, cada tramo abandonado, puede costar una vida”, afirmó. En ese sentido, evocó testimonios de víctimas de accidentes ocurridos en estas rutas y mencionó el reciente choque fatal entre un micro y un camión ocurrido el 27 de julio.

Además, criticó al gobierno Nacional de no tener plan concreto de continuidad. “No hay lineamientos, no hay presupuesto, no hay política pública”, denunció, y advirtió que transferir la responsabilidad a las provincias sin recursos “es repetir lo que ya sucedió con la salud y la educación: más ajuste encubierto”.

Junto a otros legisladores, Rojas acompañó la declaración aprobada por la Cámara, en la que se manifiesta la preocupación institucional ante la desarticulación de la DNV, la emergencia de las rutas nacionales en Santa Fe y la ausencia de definiciones sobre el futuro de obras, inversiones y personal técnico.

Finalmente, Rojas cuestionó el modelo de privatización y concesiones como única respuesta del Gobierno nacional: “No hay país viable sin rutas seguras, ni futuro posible si se desmantelan organismos estratégicos como Vialidad, el INTA, INTI, CONICET y el Garrahan. No se construye desarrollo desde una planilla de Excel”.