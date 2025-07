Día Mundial contra la Trata de Personas: cómo prevenir este flagelo

Este miércoles 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Este delito implica el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad (económica, emocional, de género, y/o edad u otra), afecta la integridad y libertad de las víctimas, quienes pueden ser trasladadas, aisladas e incomunicadas.

Las víctimas suelen ser captadas mediante ofertas de trabajo falsas, enamoramientos fraudulentos, engaños respecto de las condiciones de trabajo o a través de la violencia y/o amenazas, y pueden indicarse de forma virtual.

El delito de trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a mujeres y disidencias, mientras que el de trata con fines de explotación laboral afecta principalmente a migrantes, y puede darse en zona urbanas (talleres textiles o trabajo doméstico) y rurales (frecuentemente en cosechas estacionales).

En esta jornada, la Defensoría del Pueblo brinda algunas recomendaciones para Prevenir la Trata.

Si estás buscando trabajo prestá atención si:

– Te prometen un gran cambio de vida o mucho dinero en poco tiempo.

– No te exigen ninguna experiencia previa ni calificación

– No son claros los datos y/o lugar de contacto, ni cuál es la actividad a realizar

– Te piden que te traslades a otra ciudad, provincia o país y te ofrecen pagar los pasajes como adelanto.

– Te exigen que te decidas de inmediato

Si vas a una entrevista de trabajo es importante que:

– Te informes sobre tus derechos laborales

– Avises a tus conocidos con quién y dónde vas a estar

– No te presentes solo/a en un domicilio particular o lugar público (que no sea una institución o empresa)

– Pidas información sobre la actividad que vas a realizar y busques referencia sobre tu futuro empleo o empleador

Si vas a viajar por trabajo:

– Averiguá dónde y cómo es el destino

– No entregues tu documentación a nadie

– Contale a un/a conocida/a dónde vas a quedarte

Si tenes hijos/as menores de edad:

– Guardá direcciones y números telefónicos de sus amigos/as y compañeros/as

– Si les ofrecen un trabajo o estudiar en otro país averiguá de qué se trata

Cuando usás internet:

– Tené cuidado con la información que mostrás y publicás o compartís

– Recordá que tu nombre, edad, correo electrónico, fotos y videos son datos personales

– Evitá contar con quien vivís, dónde o cómo es tu forma de vida

Denunciá la Trata

Si vos o alguien que conocés está atravesando por una situación de éstas, podés llamar en forma anónima confidencial y gratuita a la Línea 145 durante las 24 horas, los 365 días del año. También podés acercarte al Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito de la Defensoría del Pueblo de lunes a viernes de 8 a 18 horas en calle Paraguay 756, llamar a los teléfonos 4721500/05 – celular 0341 153721283 o escribir un mail a [email protected]