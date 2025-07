OGJ Las Toscas: Este viernes 25 audiencia de imputación al asesino de Villa Guillermina

Este viernes 25 de julio de 2025, a las 9 horas comenzará en la oficina de gestión judicial, “O.G.J” de Las Toscas, a través de ZOOM, la audiencia Imputativa con el femicida Guillerminense, Ulises Fabián Gómez, causa caratulada: «Homicidio Doloso Calificado».

La audiencia estará presidida por el Juez de la I.P.P, Dr. Gonzalo Basualdo y por el momento, Ulises Fabián Gómez, de 21 años de edad, se encuentra alojado desde el mismo día de su detención en la celaduría de la UR-IX de Reconquista.

Recordemos que el detenido, ultimó de varias puñaladas a su expareja en el interior del Bar “Moroco”, propiedad de la mujer fallecida, identificada como Analía Danila Ovando, de 25 años de edad, quien lo había denunciado en varias oportunidades, manifestando que “Si ustedes NO lo detienen, Él me matará”, y aún con orden de detención emanada desde el ministerio de la acusación, a través del Fiscal Juan Carlos Koguc, la policía NO logró detenerlo y el delincuente logró con su cometido.

Gentileza: Antonio Avalos