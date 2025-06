Argentina atrapada entre el modelo del pasado y la expectativa de futuro

Mientras Cristina Fernández de Kirchner desde su prisión domiciliaria – con tobillera electrónica incluida – arenga a su tropa presagiando que el modelo económico del presidente Javier Milei “tiene fecha de vencimiento”, el gobierno se debate en la encrucijada de evitar que el cambio de modelo (económico, político y cultural) no sucumba socialmente y termine dándole la razón a la ultima vicepresidente de Alberto Fernández.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Dos días antes de Navidad el Ministro de Economía Pablo Olivares, en una extensa entrevista exclusiva para nuestro programa de televisión Desafíos Productivos profetizaba lo que está ocurriendo cuando le preguntamos cómo vislumbraba el próximo 2025: “el año que viene será de estabilización económica y baja inflación, pero con un alto costo social”. La realidad le está dando la razón a Olivares: el economista Ricardo Arriazu anticipó que “va a haber destrucción y creación (de puestos de trabajo) y la destrucción va a ser mucho más rápida que la creación”.



La consultora de estrategia Moiguer muestra en su último informe cómo la clase alta “está sobreconsumiendo en forma explícita en dólares (viajes, compras en el exterior, atesoramiento), ahora sin vergüenza porque el Gobierno legitima la riqueza”, mientras que “la clase media clásica se achica y sobrevive, y la clase media-baja y baja se empieza a dar cuenta de que no tiene lugar en este nuevo modelo productivo, no está preparada para el cambio que se está dando”; remarcando que “la recuperación económica no llega a todos y que profundiza las desigualdades”. Por ejemplo, mientras en el segmento C1 el 31% dice que no llega a fin de mes, esa cifra se eleva a 64% en el segmento más bajo”.



El analista económico rosarino Salvador Distéfano asegura que el mercado está cambiando (drásticamente) y “el que no cambie el chip, estará complicado”, particionando la realidad – según su visión – en tres tercios: “un 33% esta adaptándose al modelo, venden dólares, bajan stock, no se endeudan, invierten y captan más mercado. Rotan, bajan márgenes y ganan más dinero; otro 33% está quieto, no vende dólares, no bajan stock, no se endeuda, no invierte y pierden mercado. No ganan dinero y se quejan, y finalmente “un 34% está tomando deuda, compra dólares, aumentan stock, y pierden mercado. Son los que en breve van a estar complicados; podríamos ver más concursos. Son los que piden devaluación, y esperan más inflación”.



Distéfano aconseja al sector privado “invertir; no tiene que esperar nada del Estado. La tasa de interés la determina la oferta y demanda de dinero. El precio del dólar surge de la oferta y demanda de particulares, y empresas. Los empresarios deberán trabajar puertas adentro de la empresa, no tendrá créditos a tasa negativa, ni devaluación del peso. El empresario está solo frente al mercado, el Estado solo le dará previsibilidad, menos inflación y tipo de cambio estable”.



A su vez, el Director Financiero del Banco digital Voii Diego Redondo entiende que el panorama presagiado por CFK y varios economistas “era lo que iba a pasar si el gobierno no conseguía equilibrio fiscal, y nadie creyó que pudieran hacerlo sin poner en llamas el país”. Redondo siempre termina sus análisis con la frase “todo está por verse”.

La crisis tan temida

A la debacle financiera de las firmas Grobocopatel y Surcos, se le agrega ahora Speedagro (con sede en la vecina Santo Tome) que presentó concurso de acreedores por insolvencia con el objetivo de ordenar su situación económica y evitar la quiebra.



Por su parte, el abogado Aldo Regali, patrocinante de los damnificados acreedores de SanCor CUL bajo la innovadora figura en el derecho concursal de consorcio de acreedores, confirmó que su gestión se encuentra en etapa de ordenamiento de acreedores, los retiros voluntarios y proveedores. “Hemos establecido cual es el desfasaje con los números de SanCor, y ya se hicieron dos pasos en promoción de actividades para el alquiler de la propaganda de la marca SanCor para generar recursos para el concurso y poder resolver la situación para la empresa” comentó a nuestro Diario Regali señala que los consumidores de los productos Sancor, se encontrarán con que en el primer período estén elaborados por otra marca (ejemplo La Tonadita).



“Sancor no tiene presencia en las góndolas y está dispuesto al alquiler de su marca para que otras empresas puedan trabajar, manteniendo la misma calidad, o el trabajo a fasón con otro tipo de empresas” explicó el letrado.



En lo que respecta a los acreedores financieros, Regali subrayó que “son los más importantes; hay incertidumbre por la cantidad de incidencias o discusiones sobre la legitimidad del Fondo IGG “mayor acreedor de la empresa”, que está en liquidación”. El abogado ejemplificó que “si IGG cayera como acreedor, la deuda de SanCor se reduciría a la mitad”.



En otro grupo de acreencias se encuentran “los trabajadores activos” que intentan mantener su fuente de trabajo y los retiros voluntarios: “son personas que no tienen otro recurso, que no sea lo que cobraban del acuerdo con la empresa, quien le entrega a cuenta con debida autorización. Por ello receptamos 500 firmas y le solicitamos al juez que intervenga porque no puede ser que una persona de 70 años tenga que esperar 3 años, para que se resuelva el proceso para saber si cobra o no” enfatizó Regali, quien confirmó que cada retiro voluntario oscila en unos 100 millones de pesos, estimando en unos 1000, en ese concepto.



Otra de las demandas es el incumplimiento de Sancor con la obra social “Dejándolos a estos damnificados sin servicio” reseñó el patrocinante.

“Hay búsqueda laboral”

El gobierno provincial organizó en Rosario la cuarta etapa (tres fueron el año pasado) de su Expo Empleo que vincula a quienes buscan trabajo con los que necesita trabajadores. Participaron casi 160 empresas y se realizaron más de 1.100 entrevistas.



“El balance es positivo, hay una interesante oferta de mano de obra calificada y una demanda de la misma que nos permite avizorar un futuro promisorio; hubo desde búsquedas operativas hasta búsquedas de empleo gerenciales”, señalaron prudentemente desde el gobierno, donde además el Ministro de Trabajo Roal “Coco” Báscolo agregó que “advertimos demanda e interés por capacitaciones en nuevas tecnologías y digitalización”, señalando que “nuestra presencia en el mercado laboral no se reduce a estos encuentros, sino que desde el Ministerio trabajamos diariamente vinculando empresas con postulantes”.

Todo está por verse en Argentina.