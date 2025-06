Buscan reducir costos bancarios de las organizaciones sin fines de lucro de la provincia de Santa Fe

El diputado Sergio “Chiqui” Rojas presentó un proyecto para que el Gobierno de Santa Fe gestione ante entidades bancarias una bonificación en los costos de mantenimiento de cuenta para organizaciones sin fines de lucro.

Las asociaciones civiles, fundaciones y clubes de barrio cumplen un rol social indispensable en toda la provincia. Sin embargo, muchas de ellas no tienen ingresos mensuales estables y enfrentan serias dificultades para hacer frente a los gastos bancarios obligatorios, que se cobran aun cuando no haya movimiento en la cuenta. Frente a esta situación, el diputado provincial socialista Sergio “Chiqui” Rojas presentó un proyecto con el objetivo de aliviar esa carga financiera y acompañar el trabajo de estas instituciones.

“Las organizaciones sin fines de lucro son un pilar fundamental de la vida comunitaria; allí donde el Estado no siempre llega, ellas están presentes, sosteniendo redes de contención, cultura y participación. Muchas de estas entidades nos han manifestado que atraviesan serias dificultades económicas, sobre todo por no contar con ingresos mensuales fijos. Aun así, deben afrontar cargos bancarios todos los meses, tengan o no actividad. Esa deuda, al no poder saldarse a tiempo, genera intereses que agravan aún más su situación y dificultan las tareas administrativas cotidianas. No podemos seguir pidiéndoles más esfuerzo mientras las hacemos pagar por servicios que muchas veces ni siquiera utilizan”, expresó Rojas.

El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de gestionar ante entidades bancarias una bonificación en el costo mensual de mantenimiento de cuenta, exclusivamente para instituciones sin fines de lucro radicadas en la provincia.

“Sabemos del compromiso del Gobierno provincial con las organizaciones de base y creemos que esta iniciativa puede fortalecer ese vínculo, permitiéndoles seguir cumpliendo con una tarea social clave en cada comunidad”, concluyó.