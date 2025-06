LOF: Se juega la 3ª fecha

Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a la tercera fecha de la liga ocampense de fútbol «Oscar Cereijo».

A continuación, los partidos:

Zona Norte

Tiro Federal Vs Gigante de Arroyito

Boxing Vs B° Sur de Villa Guillermina

Florencia cicles Vs Central Florencia

Recreativo V. Guilermina Vs Pueblo Nuevo

Zona Sur

Juventud Km 407 Vs. Papelero

Dep. Itatí Vs Ocampo Fábrica

Belgrano Vs Racing El Campesino

Dep. Tacuarendí Vs Ex Alumnos

Hasta el momento, por la zona norte, lidera la tabla de posiciones Tiro Federal de Las Toscas con 6 unidades, igual que B° sur de V. Guilermina; mientras que por la zona sur, el que lidera es el equipo de huracán, con 4 unidades, seguido por la misma cantidad de puntos, el equipo de Ex Alumnos de San Antonio de Obligado.