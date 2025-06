Dpto. San Cristóbal: El Ministro Goity y el Senador Michlig inauguraron 5 nuevas aulas

En el marco del Programa Provincial “Mil Aulas”, el senador Felipe Michlig acompañó al ministro de Educación José Goity en la inauguración de cinco nuevas aulas en establecimientos educativos del departamento San Cristóbal.

Las aulas inauguradas fueron en las Escuelas de Educación Secundaria Orientada N° 245 de Arrufó, la EESO N° 418 “General San Martín” y la Escuela Primaria N° 1103 “Fuerte Soledad”, (de la ciudad de Ceres) y las escuelas Esc. N° 559 y la Esc. N° 6141 (de la ciudad de Suardi). “Invertimos más de $ 200 millones en la construcción de estás cinco aulas”, señaló el ministro.

Durante el curso de las actividades también participaron la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín; los diputados Marcelo González y Sofía Masutti; el delegado de Educación de la Región IX, Horacio Rigo; el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero, además de intendentes, presidentes comunales, equipos directivos, docentes, alumnos y representantes institucionales.

Una inversión de más de $1.600 millones

El su discurso inicial, el senador Michlig luego de felicitar a las autoridades educativas presentes “por el excelente trabajo desplegado territorialmente en toda la provincia”, extendió su agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pullaro por la enorme inversión realizada en materia educativa, fortaleciendo la infraestructura escolar brindando mejores condiciones laborales para los docentes y de aprendizaje para los alumnos”.

“Durante mucho tiempo, en la provincia y en nuestro departamento no se construían aulas nuevas. Muchos docentes o directivos no gestionaban porque estaban acostumbrados a no tener respuestas. Hoy eso cambió. Sólo en este programa ya llevamos más de $1.600 millones invertidos en el departamento San Cristóbal, con la planificación con 26 aulas en 19 localidades (siendo 8 las que ya están habilitadas para su uso)”, remarcó el representante departamental.

“Que a ninguna escuela le falte nada”

El ministro Goity destacó que “cuando hacemos las cosas bien, invertimos en educación y apostamos por los aprendizajes todo es posible. El Gobierno Provincial viene llevando adelante una gran inversión en infraestructura escolar en toda la provincia; y en el departamento San Cristóbal venimos trabajando de manera coordinada con el senador Michlig en las necesidades que tienen cada uno de los establecimientos escolares, porque el pedido del gobernador es que a ninguna escuela les falte nada y que se intervenga en el tiempo en todas las que necesitan infraestructura”.”.

Arrufó: Nueva aula en la EESO N.º 245

En Arrufó, junto al presidente comunal Cristian Piumatti, se inauguró una nueva aula en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 245 “Sgto. Juan Bautista Cabral”, destinada a estudiantes de 4.º año A.

La directora Mónica Boglione y su equipo recibieron a las autoridades en un emotivo acto institucional que finalizó con el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa.

Ceres: Dos aulas nuevas

En la ciudad de Ceres, junto a la intendenta Alejandra Dupouy, se inauguraron dos nuevas aulas:

-En la Escuela de Educación Secundaria Orientada N.º 418 “General San Martín”, donde el director Pedro Duiol recibió a los funcionarios y destacó el impacto positivo del programa “Mil Aulas”. En la oportunidad, el senador Michlig anunció la gestión de un equipo de aire acondicionado para este nuevo espacio.

-En la Escuela Primaria N.º 1103 “Fuerte Soledad”, también se habilitó una nueva aula. En la ocasión, el diputado Marcelo González confirmó la gestión de un aire acondicionado.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a lo que sera el polo educativo y tecnológico de Ceres, el mismo se encuentra ubicado en el paseo de la vida, el cual ya presenta un avance importante en su segunda etapa.

En Suardi: Dos nuevas aulas y entrega de FANI

Las autoridades provinciales junto al Intendente de la Ciudad de Suardi Hugo Boscarol, concejales locales; el candidato a Intendente Dr. Leandro Gastaldi e integrantes de la lista de concejales Ingrid Acastello y Alejandro Bianco, inauguraron dos aulas:

-Una en la Escuela N.º 559 “Bartolomé Mitre”, con presencia del equipo directivo, docentes, estudiantes y familias.

-Otra en la Escuela N.º 6141 “Domingo Faustino Sarmiento”, donde estudiantes ofrecieron una muestra de huerta y producciones de taller.

Posteriormente, en el Jardín de Infantes N.º 165 “María Rosa Griffa de Ortolano” se entregó un aporte del FANI por un monto de$25.596.958,00destinado a cubrir mano de obra para la construcción de una nueva sala.

Importancia del FANI

Durante el último acto el Senador Michlig resaltó en relación con el FANI que “desde que se presenta la documentación al delegado regional de Educación, las respuestas llegan entre 25 y 40 días. Ya hemos intervenido 79 de las 200 escuelas del departamento, con una inversión cercana a los $1.000 millones”, precisó.

A su vez, recordó la reciente finalización del nuevo edificio del Jardín de Infantes de la Escuela N° 40 de la ciudad de San Cristóbal, con una inversión histórica superior a los $1.600 millones.

“Entre el FANI, el programa Mil Aulas y el jardín de infantes, en estos 17 meses de gestión, el Gobierno de la Provincia ha invertido más de $4.500 millones en el departamento San Cristóbal. Este es el rumbo: seguir invirtiendo en educación, al lado de nuestros docentes y apostando al futuro”, finalizó Michlig.