Pullaro busca evitar el sometimiento de Santa Fe a Nación

Desde la Casa Gris están convencidos de que el Presidente Javier Milei con su política de ajuste y achicamiento del Estado mantiene su base electoral tranquila, pero asfixia a las Provincias confrontándo con sus propios votantes.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

En las últimas seis elecciones provinciales los oficialismos ganaron, es verdad, (menos en CABA) pero la baja participación electoral y la caída de votos encienden luces amarillas. El empréstito internacional por mil millones de dólares va en ese sentido financieramente emancipador.

El Presidente Milei quiere trasladar cada vez más responsabilidades –sobremanera las tributarias- a las provincias, como el IVA federal (“nosotros cobraríamos el 9% de IVA y que cada Provincia cobre lo que se le dé la gana”, explicó el Presidente); más motosierra y achique del Estado, lo cual redunda en menor coparticipación. Lo del IVA federal Santa Fe no le ve del todo conveniente a largo plazo: “sustituiríamos ingresos brutos por un IVA provincial; el día de mañana otro gobierno nacional da marcha atrás y quedamos desvalidos”, apuntan desde el ala de economía de la Casa Gris.

Para blindarse de las medidas nacionales, Santa Fe envió un proyecto de Ley al parlamento para contar con la autorización para un préstamo por 1.000 millones de dólares con el objetivo de sostener su programa de obras públicas.

De ese modo, el gobierno provincial decide endeudarse internacionalmente – es la primera Provincia en hacerlo – para no afectar sus inversiones en infraestructura frente a la retracción de fondos federales; aun sabiendo que el Presidente podría usarlo de ejemplo para no asistir a quienes le pidan plata: «hagan como Santa Fe que se endeudó por su cuenta», podría enrostrarles.

“Operación Inteligencia Criminal”. Cómo se intentará evitar en Santa Fe que circule “plata sucia” con el nuevo blanqueo.

Santa Fe tuvo unos dos mil ochocientos adherentes al “blanqueo formal” anterior con el “tapón fiscal”, que le aportó a su caja unos doscientos millones de dólares, mientras que de este blanqueo “perse” anunciado la semana pasada no tiene demasiadas expectativas recaudatorias, salvo lo que se dé por ingresos brutos si la economía se dinamizara, ó algún que otro sellado por transacciones.

Aunque están de acuerdo con la cuestión de fondo, la idea es identificar a las mafias que utilicen el “Plan Colchón” para hacer circular el dinero proveniente de ilícitos, y así lo hicieron saber los ministros de Economía Pablo Olivares y de Seguridad y Justicia Pablo Cococcioni, quienes adelantaron la conformación de un comité compuesto por representantes de todos los Ministerios y con convocatoria a otros organismos y poderes del Estado, para luchar contra el narcotráfico y las economías del delito.

“No queremos que los flujos patrimoniales y financieros terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia” advirtió Cococcioni, por lo cual aseguró que las medidas “tienen como blanco poblacional gente ligada directamente a la actividad criminal en la provincia y apuntan a resguardar la seguridad pública”, lo cual dio pie a la creación de este programa de disrupción patrimonial y financiera (que detectará crecimientos patrimoniales inusuales) que se centrará en las personas y organizaciones vinculadas judicialmente y por los órganos de Inteligencia a actividades del crimen organizado en la provincia, con cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales.

Este comité funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Inteligencia, en la órbita de la Dirección Provincial de Información Patrimonial con el objetivo de reunir información y vincularlos a los movimientos de las organizaciones criminales y a partir de ahí diseñar medidas tendientes a limitar y bloquear accesos a servicios del propio Estado.

Ya en el blanqueo anterior el Gobierno santafesino investigó quiénes eran las personas que habían adherido, para asegurarse que no haya ningún fondo que sea directamente ilegal o que provenga de las economías criminales, o que organizaciones delictivas pretendan blanquear.

Scaglia: “la única manera de terminar con el kichrnerismo es ir aliados”

En la primera nota política concedida a nuestro Medio que dio la Vicegobernadora Gisela Scaglia después de las elecciones en Capital Federal, afirmó que “La Libertad Avanza no ganó en CABA con 50 puntos; esto obliga a abrir el diálogo si queremos derrotar al kirchnerismo, y cada vez más los ciudadanos nos lo van a exigir” presagió, para alentar que el PRO que ella preside en Santa Fe está “muy bien” dentro de Unidos, y que si hubiera dirigentes del PRO que en el futuro se mudaren a LLA “estarán en su derecho; si no están preparados para dar la batalla dentro del Partido que te dio oportunidades, inclusive de ocupar cargos públicos, me dolerá, pero tienen que irse a otro lado”.

De todos modos en Santa Fe, como reafirmada Scaglia, el PRO está dentro de Unidos y es prácticamente imposible que para las elecciones nacionales de Octubre haya acuerdo alguno. Es más, dentro de La Libertad Avanza se baraja el nombre del joven vicepresidente del Partido Agustín Pellegrini para liderar el frente de combate contra el kirchnerismo (y Unidos).