Ganadería con futuro: avanza el proyecto de un modelo que cuida el campo y produce más en Santa Fe

Con participación de instituciones y especialistas, ayer miércoles 21 de mayo fue el tratamiento en comisiones del proyecto de ley del diputado Rojas que impulsa la ganadería regenerativa en la provincia. La iniciativa busca aumentar la productividad mientras se recuperan ecosistemas y se garantiza el arraigo rural.

Este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, se trató en la Comisión de Agricultura y Ganadería el proyecto de ley que impulsa la ganadería regenerativa en la provincia. La iniciativa, presentada por el diputado provincial del socialismo Sergio “Chiqui” Rojas, plantea un nuevo paradigma productivo que combina rentabilidad, sostenibilidad y arraigo.

“Hoy dimos un paso importante para avanzar hacia un modelo que produzca más, con bajos costos pero cuidando la naturaleza y fortaleciendo a quienes viven y trabajan en el campo”, expresó Rojas durante el encuentro, que contó con la participación de instituciones, técnicos y especialistas en la temática.

El proyecto prevé la creación de un Plan Provincial de Fomento a la Ganadería Regenerativa, con incentivos fiscales, asistencia técnica, capacitaciones, financiamiento preferencial y un fondo específico que permita acompañar a productores en la transición hacia prácticas que restauran suelos, cuidan el agua y mejoran la salud del ganado.

“Es una propuesta pensada desde el territorio, con la experiencia concreta de productores del norte santafesino que ya demuestran que otra forma de producir carne es posible”, sostuvo el legislador. La propuesta legislativa fue elaborada junto al ingeniero agrónomo Federico Pognante y el médico veterinario Rubén “Colo” Mondino, referentes técnicos con amplia trayectoria en la materia.

La ganadería regenerativa viene mostrando resultados positivos tanto en la mejora de la rentabilidad como en la restauración de ecosistemas. Según estimaciones, su implementación podría aumentar en un 10% la producción de terneros en cinco años, a la vez que reduce emisiones de gases de efecto invernadero y fortalece el arraigo rural.

“El objetivo es claro: que producir alimentos y cuidar el ambiente no sean caminos separados, sino que vayan de la mano”, dijo Rojas, quien destacó que el proyecto no impone restricciones a la ganadería tradicional, sino que busca abrir camino a una alternativa superadora, aplicable a todas las escalas productivas. “Los productores, una vez que inician este camino, no vuelven a las prácticas tradicionales”, agregó. Además, agradeció la presencia del secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ignacio Mántaras y su equipo; y en especial a productores y referentes de instituciones, que enriquecieron el tratamiento de este proyecto.