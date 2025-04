Villa Ocampo: Torneo pre internacional de Vóley Sub-14 y Sub-18 en Bomberos

Este fin de semana se llevará a cabo el TORNEO PRE INTERNACIONAL DE VOLEY, categorías Sub-14 y Sub-18 en el estadio de bomberos, virgen niña, complejo general obligado y club huracán.

El mismo está organizado por Bomberos Voley de Villa Ocampo y los días a jugarse serán este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de Abril, en ambas ramas, categorías Sub 14 y Sub 18.

Un dato importante, los campeones de la categoría Sub 18 clasifican al Internacional del mes de Julio.

Participan 39 Clubes de 9 provincias y 1 Club de Paraguay, confirmándose 87 equipos:

– 13 Equipos en Sub 14 masculino

– 28 Equipos en Sub 14 femenina

– 21 Equipos en Sub 18 masculino

– 25 Equipos en Sub 18 femenina

4 Estadios en Simultáneo:

– Bomberos,

– Virgen Niña,

– IGMO y

– Huracán

Hay 8 Canchas para jugar 319 partidos en 3 dias, por lo que están todos invitados, ya que la entrada es LIBRE y GRATUITA.

gentileza estilo deportivo