Terremoto Trump, y las oportunidades en el mercado

El cambio en el comercio internacional puede ser una oportunidad para la Argentina, el gobierno trabaja en acuerdos que pueden hacer subir los activos de riesgo argentinos.

Informes de Salvador Di Stefano

Los aranceles del gobierno americano vinieron a trastocar todo el escenario comercial mundial. En primer lugar, se levanto una muralla de aranceles entre la economía americana y el resto del mundo. Una segunda muralla natural se levanta por la variación de tipos de cambio. En tercer lugar, como los aranceles son diferenciales, hay ventajas según el arancel que le hayan aplicado a tu competidor (Por ejemplo, Brasil tiene un arancel del 10% y Vietnam del 46%, ambos países exportan café a Estados Unidos, en esta circunstancia la ventaja queda para Brasil). En cuarto lugar, se hará presente el desvió de comercio o triangulación para cumplir objetivos.

La forma de negociar de Donald Trump es clara, en una primera instancia ataca, luego niega, y finalmente llega a un acuerdo que lo vende como una victoria. Estados Unidos esta abierto a renegociar aranceles, si le bajan aranceles. Esto implica barajar y dar de nuevo en el comercio mundial.

En esta primera ronda, Estados Unidos castigo con aranceles fuertemente a Asia, y le dejo una ventaja a América Latina. Con la Unión Europea el arancel es del 20% pero busca forzar una negociación. Con sus socios comerciales, Canadá y México, puso aranceles a determinados bienes, pero en términos generales respeta el acuerdo comercial, si solo sí, no ingresa Fentanilo e Inmigrantes Ilegales a Estados Unidos. Todo esto implica, vengan a negociar todos conmigo, y vere que hago por ustedes.

El mercado americano, México, Canadá, parte de América Latina y Europa, por un lado, mientras que del otro lado queda China y el resto del mundo. Habrá que ver que alianzas se forman a partir de este reseteo del comercio mundial, y como juega cada país en particular, y que alivió le da Estados Unidos al comercio bilateral, se estudiará caso por caso. Los aranceles al aluminio, acero y automóviles siguen vigentes, y no se acumulan a los aranceles aplicados a los países.

En principio, Estados Unidos tendrá más inflación, y la Reserva Federal difícilmente pueda bajar las tasas de corto plazo en el primer año. Esto no implica que los bonos de tesorería americanos no se muestren a la suba y rindan por debajo de dicha tasa, presagiando un escenario de recesión económica. Hoy el bono a 10 años rinde el 4,0% anual, hay un vuelo a la calidad de inversores que huyen de acciones a bonos. Muchas empresas cotizantes en bolsa con fábricas en China verán menguar sus resultados, y eso lo descontó el mercado en su primer jornada post aranceles. El euro se apreciará frente al dólar

Argentina tiene un arancel del 10%, y comenzaría a negociar una baja de aranceles a 0%. Es una noticia muy importante, pero en esta nota vamos a hacer foco en las materias primas. La baja del petróleo a U$S 66,0 nos complica, pero somos optimistas en que estos precios se van a revertir, dado los altos costos de extracción que tiene Estados Unidos que es el principal productor de petróleo a nivel mundial. Si bien las medidas atadas al comercio nos tiran un efecto colateral negativo como la recesión, no consideramos a priori una baja del petróleo a niveles inferior a U$S 60 el barril.

En este escenario acciones argentinas ligadas a la energía muestran una baja importante, como es el caso de YPF y Vista, sin embargo, seguimos siendo optimistas con estas empresas, ya que están en un proceso de inversión para potenciar las ventas vías oleoductos en el caso de Vista, y en el caso de YPF también gasoductos, habiendo concretado una gran venta de gas a Brasil, y trabajando para que a futuro se pueda vender gas licuado. Debemos destacar que el precio del gas en el mundo está subiendo.

Los bonos soberanos en dólares se muestran sumamente atractivos a los precios actuales, el AL35D vale U$S 62,0 y tiene una tasa interna de retorno del 12,9%, con una tasa escrita del 4,125% anual. Para hacerlo más fácil, invertís U$S 62,0, cobras cupones por el equivalente al 6,7% en dólares, y por delante te queda una gran apreciación de la paridad.

Argentina está en las puertas de un acuerdo comercial con Estados Unidos, un acuerdo con el FMI, y recibiría grandes sumas de dinero de los organismos financieros internacionales para capitalizar el Banco Central, dándole más previsibilidad al valor del dólar, y apostando por una baja de la inflación.

Hay que seguir muy atentos con lo que sucede con el resultado fiscal, que no puede ser negativo. La recaudación subió en términos reales el 7,2%, y hace siete meses que la Anses recibe fondos por encima de la inflación corrida, las provincias vieron incrementar la coparticipación por tercer mes consecutivo frente a la inflación. Las jubilaciones y pensiones están subiendo por encima de la inflación (igual siguen siendo bajas para lo que necesita un jubilado o pensionado), mientras que en las provincias no se ven movimientos para bajar impuestos.

Los que apostaron al peso siguen ganado, con un dólar estabilizado en la zona de $ 1.300 y con grandes posibilidades de baja. El dólar futuro se acomoda a la baja. La tasa en pesos de las lecap y boncap comenzaron a bajar (últimos llamados para invertir), los bonos en dólares con precios muy atractivos, y las acciones comenzando la suba pre elecciones, que nos depositara en las legislativas de octubre.

Hay más posibilidades de ganar, que, de perder, se compra cuando en los mercados las pantallas se tiñen de rojo, se vende cuando las pantallas están en verde.