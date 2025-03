Macri le puso límite a la extravagancia presidencial

De todos los faltazos en la Asamblea Legislativa nacional del sábado, sin dudas el más significativo fue el del principal garante parlamentario del actual gobierno: Mauricio Macri; lo cual no significa que el PRO no vaya a seguir apoyando y corrigiendo las leyes que Milei envíe al Congreso, pero es una clara señal de que no está dispuesto a convalidar mas transgresiones a la institucionalidad, por mas líquida que sea la sociedad y la propia política.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Milei es un hábil manipulador de las emociones sociales (“encantador de serpientes”, según el mito popular) y hace uso – y abuso – del estado de aborrecimiento que la sociedad manifestó en las urnas votando “a este loco para que pudra todo”, equivalencia contemporáneo del “que se vayan todos” del 2002, cuando en realidad la “matrix” del sistema quedó intacta: el diabólico entramado burocrático que le permitiría a cualquier gobernante seguir sojuzgando a la sociedad con normas que la mantenían de rehén – aún hoy- del político de turno y sus corruptibles funcionarios.

El Presidente Milei es injusto con Federico Sturzenegger, al no darle el sitial público que se merece como brazo ejecutor de la liberación de cadenas burocráticas que oficiaban de yugo al servicio del gobernante de turno. “Toto” Caputo podrá haber encaminado la economía vía salvaje ajuste fiscal, pero sin el desguace de perimidas estructuras estaduales a cargo del “Sturze”, la misión no estaría completa.

Cuando se producía la liberación de esclavos en distintas partes del mundo, cuenta la historia que muchos de ellos querían seguir viviendo como tales porque no entendían, congénitamente, una vida en libertad, de la que naturalmente una vez experimentada jamás iban a abandonar.

Dicho esto: ¿alguien cree que la sociedad argentina querría volver a la perversa telaraña burocrática que creó Bulldog administrativos (genialmente caracterizados por Gasalla en su sketch de la empleada pública) y funcionarios prestos a corromperse?.

Habrá que convenir que el advenimiento de la tecnología colaboró en la faz instrumental de estos procesos desregulatorios; pero sin la decisión política de hacerlo, la digitación sólo hubiera estado al servicio del burócrata de turno.

En Santa Fe, el proceso de “despapelización” y digitalización que lleva adelante el gobierno, permitió descartar más de setenta toneladas de papel y ahorrar millones de pesos de alquiler de locales para guardarlos. Aún queda mucho por resolver para seguir haciéndole la vida más fácil – y menos corrupta- a la gente.

Recuerden los gobernantes que hacerles perder el tiempo a una persona, es quitarle instantes preciosos de su vida, que bien los podría dedicar al disfrute personal, y también plata del bolsillo.

Campaña en línea de largada

Maximiliano Pullaro fue uno de los pocos Gobernadores que no le hicieron el vacío político al Presidente Milei el sábado por la noche; el Primer Mandatario santafesino es dignatario de un Partido – la UCR- que hace un culto de la República y sus instituciones. De paso, ante el previsible abordaje de la prensa cuando llegó al Congreso, aprovechó para repetir la necesidad de que Milei mire con más condescendencia al interior productivo a través del respaldo al campo y la industria. No era momento ni lugar para pasar facturas puntuales como le exigían dirigente del kirchnerismo. El límite entre lo institucional y la campaña en ciernes no debía quedar expuesto.

La campaña “dos en una” ya está en marcha de manera compleja: por un lado precandidatos locales que van por el triunfo en las Paso del 13 de abril rumbo a las generales del 29 de junio, pero sin perder de vista que sus frentes o partidos también competirán el 13 de abril en generales para obtener convencionales constituyentes a los fines de reformar la Constitución. Y estarán todos sobre los mismos pupitres de las escuelas.

Como la Ley no lo impide, y para aportar un poco más de confusión, en algunos distritos candidatos locales lo son también a convencionales (como en la Ley de Lemas).

¿Convención este año?

Habida cuenta que la suspensión de las Paso nacionales hará que los santafesinos después del 29 de junio recién asistan a las urnas en octubre para elegir diputados nacionales, estaría gestándose la idea de que el Gobernador Maximiliano Pullaro convoque a la Convención Constituyente para el vacacional julio venidero.

Los Convencionales tendrán 40 días – mas 20 de prórroga si lo requiriesen – para modificar los 42 artículos que ordena la Ley de Necesidad.

Inclusive para dar muestras de austeridad, bien podría elegirse el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia (donde los actuales 69 legisladores se reúnen en Asamblea o Sesión Conjunta) para que sesionen los 69 Convencionales Constituyentes.