Diputado Peralta requiere avances sobre qué está sucediendo con la causa Gerosa?

Presentación «urgente» realizada en el día de la fecha, por los Diputados Emiliano Peralta y Amalia Granata, referido a la Comisión Bicameral y Colegas Legisladores ¿Que está sucediendo con «la causa Gerosa»?-.

En el día de la fecha, el Diputado Emiliano Peralta presento una nota ante la Comisión Bicameral (la cual el mismo integra) solicitando la urgente reunión de la misma, atento a la proximidad de la caducidad del procedimiento. Es que la ley N° 13.013 prevé que si las actuaciones disciplinarias no se resuelven al cabo de 12 meses, las mismas caducas.

“Sin que esto implique prejuzgamiento, estoy pidiendo a mis pares de manera formal y tras infructuosos pedidos en el grupo de WhatsApp de la comisión (que no tuvieron respuesta alguna, solo silencio) que nos juntemos a finalizar el procedimiento. La caducidad es un modo anormal de extinción de un proceso. Y este es un caso donde hay presuntos incumplimientos graves de funciones del Dr. Aldo Gerosa. No podemos dejar que el procedimiento se extinga por inactividad. Que cada uno vote lo que considere, pero es una vergüenza que no nos expresemos al respecto.”

La denuncia fue elevada a la comisión el día 21/03/2024, con lo cual, si para el 21 de Marzo de este año la comisión no emite dictamen, perderá la posibilidad de aplicar (si correspondiere) alguna sanción al Dr. Gerosa.

“Creo que si esto sucede (la caducidad del proceso) terminaría por sembrar sospechas en la población sobre la implicancia del poder político en el poder judicial”, cerro Peralta.