Finalizó el Primer Congreso de Santa Fe en Movimiento

Con una importante concurrencia y la presencia de más de 1.800 profesores, dirigentes de clubes y deportistas federados, terminó el evento organizado por los Ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, que se desarrolló en la capital provincial y marcó el inicio de una serie de acciones de cara a los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, llevó adelante dos jornadas de capacitación y debate sobre temas vinculados a la educación y al deporte.

Fue en el marco del Primer Congreso de Santa Fe en Movimiento, con más de 1.800 personas que se reunieron para fomentar la práctica deportiva, en el ámbito escolar comunitario y federado.

Formaron parte de la actividad docentes, profesores de Educación Física, estudiantes, dirigentes deportivos, referentes locales y profesionales vinculados a temas como la ludopatía y la neurobiología, entre otros. Participaron además, deportistas olímpicos como Paula Paretto, Germán Chiaraviglio, Ayelén Stepnik, Maximiliano Espinillo, Cecilia Carranza, Julio Lamas y Daniel Castellani; y el periodista Gonzalo Bonadeo.

El Congreso es parte de las acciones que la Provincia comenzó a realizar camino a los Juegos Suramericanos 2026 (Odesur) que la tendrá como anfitriona -con las ciudades de Santa Fe, Rosario, y Rafaela como sedes- y a modo de puntapié para comenzar a debatir una nueva ley del deporte.

“Este Congreso fue una experiencia muy potente y completa para el deporte comunitario, escolar y federado, y será un gran aporte para el sistema educativo y para valorizar la práctica deportiva”, sostuvo el ministro de Educación, José Goity, quién además agradeció el trabajo de “todos los equipos de ambos ministerios que estuvieron trabajando, a todos los dirigentes de clubes, que llevan adelante el deporte amateur y federado y a los deportistas de élite que formaron parte del evento”.

Por su parte, los asistentes destacaron la calidad de los expositores, las temáticas abordadas y la logística del encuentro que mantuvo una gran asistencia.

En la oportunidad, Gerardo Mecozzi, profesor del CEF N.º 20 de Firmat, valoró poder encontrarse con colegas de toda la provincia y la formación adquirida. En tanto, Mariano Burgos de San Jorge indicó: “En esta época del año, no tenía mucha expectativa, pero me voy muy feliz de haber asistido, me llevo cosas para seguir aplicando con mis estudiantes después de haber escuchado a Paretto y Chiaraviglio. Es el mejor congreso al que he asistido”. También remarcó que “la educación y el deporte nunca pueden estar separados, la educación física te brinda aprendizajes que las materia de aula muchas veces no te lo da y el deporte abre puertas”.

Finalmente, Maria Cecilia Gargatagli del CEF N.º 4 de Santa Fe, valoró: “Desde el comienzo de esta gestión nos sentimos abrazados, convocados por la Dirección de Educación Física para distintas capacitaciones, que realmente ponen en relevancia nuestra tarea que es un soporte muy significativo para la educación en general”.