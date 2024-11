Argentina con buenos fundamentos para el verano

Lejos quedaron los veranos de corrida cambiaria. Argentina está con sobrante de dólares, paga la deuda, y las acciones están a la suba.

Informes de Salvador Di Stefano

Ganó Donald Trump y los mercados arbitraron a la suba en Argentina. Un conjunto de noticias son muy favorables para el gobierno, desde la narrativa popular que indica que el gobierno estadounidense presionará al FMI para un desembolso de U$S 20.000 millones (poco creíble, pero podría ser probable), hasta un blanqueo de U$S 20.000 millones que mejora los resultados de la balanza de pagos para los próximos 12 meses.

El gobierno tiene el dinero para pagar la amortización y renta de los bonos soberanos en dólares que vencen en enero. El riesgo país está en los 855 puntos y podría bajar a los 600 puntos sin problemas. Eso daría tasas de retorno en torno del 10% anual.

Las lecap rinden el 2,9% mensual, y los bonos que ajustan por inflación rinden el 20% anual, lo que estarían indicando una inflación probable del 28,1% a 12 meses vista. Con lo cual, el mercado nos está indicando que la inflación podría colocarse en torno del 2,1% mensual en un plazo muy breve.

Estos rendimientos en pesos, con un dólar billete que está planchado, nos terminan ofreciendo grandes ganancias en dólares, que podrían superar la tasa de retorno que están brindando los bonos soberanos en dólares.

Creemos que hay apetito por instrumentos en dólares, dada la gran oferta de billetes verdes que hay en el mercado, en donde el dólar se encamina a cotizar por debajo de los $ 1.100 y en torno de los valores actuales a un año vista.

En este contexto, las acciones comienzan a tener un gran atractivo, comenzando por las de más volumen en plaza, como es el caso de los bancos y energéticas. Los buenos balances de YPF y Pampa han potenciado a ambas compañías, que están muy firmes y a la suba en plaza.

El Banco Central viene de muchas jornadas comprando. En 28 ruedas, compró U$S 2.067 millones, y las reservas se preparan para consolidarse por encima de los U$S 30.000 millones. No estamos para abrir el cepo, pero el escenario financiero es mucho más tranquilo que en los meses de junio, julio y agosto.

Con este nuevo contexto, quien compraron bonos soberanos están con buenas ganancias, lo que puede dar lugar a afrontar mayores riesgos buscando más beneficios y arbitrar de bonos a acciones.

La renta en pesos es muy atractiva, en la medida que el gobierno siga mostrando superávit en las cuentas públicas y una vocación por honrar la deuda pública. Los indicadores de alta frecuencia son muy diversos, pero en su mayoría muestran que estamos saliendo del escenario recesivo.

La actividad económica se consolida en un escenario de mayor actividad, el superávit fiscal hace que la recuperación sea sostenida, sin grandes volatilidades. En el pasado, los impulsos para crecer venían del Estado, el mercado reaccionaba rápido a la suba, pero luego políticas erráticas y un déficit fiscal crónico hacían que dicha recuperación se borrara del escenario económico. En la actualidad, la recuperación luce más lenta, pero más sustentable en el tiempo. La diversidad es algo a tener en cuenta, y mucho más la actitud del empresario a la hora de gestionar la empresa.

No es lo mismo tomar financiamiento en pesos, que está carísimo y a tasas reales muy positivas, o financiarse en dólares en el mercado de capitales, vía la colocación de pagaré, con tasas de un dígito. Ya nada es igual que en el pasado, hay que revisar el plan financiero, buscar financiarnos a la tasa más baja y en la moneda más conveniente, comparando ofertas de bancos versus el mercado de capitales.

Conclusión

. – Las ganancias en bonos soberanos en dólares ha sido muy importantes. Se viene la media luna, vender la mitad para colocar el dinero en inversiones con más potencial y mantener la mitad comprada para cobrar los cupones.

. – Si hay un canje voluntario de bonos AL29 y AL30, el mercado se pondría más atractivo. Estos bonos pagan amortización y renta, la reinversión disminuye notablemente la tasa interna de retorno. Es ideal que se dé un canje contra bonos que pagan altas tasas y amortización 100% al final. Esta sería una gran noticia para el mercado de capitales.

. – Si este canje no ocurre, recomendamos evaluar vender bonos cortos por bonos más largos, con amortización lo más lejos posible, para buscar tasas de retornos más elevadas.

. – Si invertís para buscar renta, no tiene sentido estar en instrumentos que te devuelven capital.

. – Las acciones, lejos de estar caras, vemos valor en muchas de ellas. Nos parece que tienen recorrido las de mayor volumen y buenos balances. No es el caso de Ternium o Aluar, cuya coyuntura económica no las favorece.

. – Hay muchas perlitas en el mercado y buenos negocios para realizar. Los últimos dos meses del año serán para alquilar balcones y ganar mucho dinero, diversificando en distintos instrumentos y buscando la mejor relación riesgo-beneficio.