Villa Ocampo: Bomberitas Sub-14 Campeonas!!!!

Este 7 y 8 de septiembre de 2024, las Bomberitas participaron del Abierto Nacional e Internacional organizado por el Club El Tala de San Francisco, Cordoba.

El camino al campeonato, fue de la siguiente manera:

Zona C

– 2-0 vs Gimnasia y Esgrima de Sta Fe

– 2-0 vs Devoto de Cba

– 2-0 vs Juventus de Brasil

– 2-0 vs SUE

TRIANGULAR COPA DE ORO

– 2-0 vs Huracán de las Varillas

– 2-0 vs Juventud de Cañada Rosquin

SEMIFINAL

– 2-0 vs Regatas de Sta Fe

FINAL

– 2-0 vs SANI de San Francisco (Cba)

Felicitaciones al profe Diego Vicentin

y a sus Bomberitas campeonas!!!