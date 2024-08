La compra más grande de ambulancias de alta complejidad en la provincia de Santa Fe”

El gobernador de la Provincia, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó la apertura de sobres de la licitación para la compra de 150 ambulancias y minibuses para la división de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar). La inversión será de $ 16.185 millones.

Cabe señalar que el pliego contempla la compra de 88 ambulancias de alta complejidad, 37 de baja complejidad, para traslado de pacientes; y 25 minibús, que serán destinados a la Secretaría de Logística Integrada y Articulación de Redes (Seliar) del Ministerio. Dentro de las unidades que tendrán mayor equipamiento y complejidad, ocho serán 4×4, para garantizar el acceso en caminos del Norte provincial.

Al respecto, Pullaro afirmó: “No hay registro en la provincia de Santa Fe de compras como la que estamos haciendo de ambulancias de alta complejidad, de patrulleros y de motos para la policía. No hay registro en Santa Fe ni en Argentina de cómo estamos ejecutando y encarando obra pública y todos miran qué es lo que está pasando en la provincia y simplemente estamos cumpliendo con nuestra palabra” y agregó: “Tener un gobierno austero y eficiente nos permite que los recursos del Estado lleguen a donde tienen que llegar y para eso lo único que hicimos fue administrar de manera correcta”.

Asimismo, el gobernador santafesino recordó que “hace 8 meses atrás teníamos déficit fiscal y una inmensa deuda flotante; en los primeros 6 meses con inversiones únicas, la provincia tuvo un pequeñísimo superávit; hoy tenemos las cuentas equilibradas” por eso aseguró “estamos poniendo los recursos donde tienen que ir”.

Unir cada punto del territorio

Por su parte, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, señaló que “un sistema de ambulancias es mucho más que un traslado, es saber que en tu ciudad hay una unidad que puede salvarte la vida, hay personas que están preparadas para atender la emergencia y eso es tener tranquilidad”.

Seguidamente, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, reconoció que “esto es mucho más que la compra de 150 vehículos; es la capacitación, el esfuerzo, el compromiso, es cómo llegamos a cada gobierno local, cómo unimos los puntos de la provincia. No es sólo trasladar pacientes, es mucho más importante”, y remarcó que “hay una decisión política de que el sistema de salud pública santafesino vuelva a ser lo que es y por eso estamos trabajando para que nuestros santafesinos y santafesinas vivan mejor”.

Por último, el ministro de Economía, Pablo Olivares, puso énfasis en que “esta adquisición es inédita en tan solo un año. Comprar 150 ambulancias de alta complejidad es una inversión que de por sí es muy alta, pero sabemos que van a estar en buenas manos y que van a ser utilizadas en una de las cosas más preciadas que es salvar vidas. Por eso, estos equipamientos que estamos adquiriendo van a permitir que puedan seguir haciendo ese trabajo inclusive con una mayor eficacia”, concluyó.

Ofertas y detalles de las unidades

Se presentaron nueve ofertas que fueron las siguientes:

– UTE conformada por Avenue S.A, Chevent S.A y Seprio S.A ofertó US$ 4.462.320;

– Colcar Merbus S.A cotizó US$ 9.222.991,60;

– Beta S.A ofertó $ 1.343.096.000;

– Natión Litoral S.A cotizó US$ 4.497.749;

– Alberto Macua S.A ofertó por los renglones 5 y 6 un total de US$ 1.061.836;

– Automotores Haedo S.A cotizó solo renglón 1 por US$ 2.993.000;

– Amiun S.A ofertó por el renglón 4 $ 840.000.000;

– Ricardo Bieler ofertó por el renglón 1 US$ 890.000; renglón 7 US$ 312.000 y renglón 8 US$721.000;

– Automotores Mega S.A ofertó renglones 2, 3, 7 y 8 por US$ 8.792.000.