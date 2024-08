Goity: “La herramienta del paro se agotó”

Lo afirmó el ministro de Educación al presentar un informe de la baja adhesión de los maestros al paro de Amsafe el pasado miércoles. La cifra representa que el 71 % de los trabajadores concurrieron a trabajar ese día y no se sumaron a la huelga. El personal escolar tiene la opción de completar la Declaración Jurada en “Mi Legajo” hasta este viernes a las 23.59.

El ministro de Educación, José Goity, junto a la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, presentaron un informe y evaluación de la adhesión de los docentes al paro propuesto por las entidades gremiales el pasado miércoles.

Durante la presentación, que se realizó en la Sala Walsh de la sede de Casa de Gobierno de Rosario, Goity afirmó: “Queremos hacer una valoración y poner de relieve el esfuerzo que están haciendo los docentes de la provincia y nosotros como Gobierno, que estamos trabajando para lograr una recomposición salarial. Desde enero hasta aquí en cada una de las paritarias en las cuales nos hemos encontrado, hicimos y cumplimos con la actualización mensual, es decir, todos los meses actualizamos el salario docente porque sabemos que es necesario y que es justo. Esto implicó que en el primer semestre del año hubo una inflación del 78%, y una recomposición del 82% de los salarios”.

Es por ello que Goity consideró que “la baja adhesión a este paro docente -apenas un 28,8% de adhesión hasta este viernes al mediodía- demuestra el agotamiento de una herramienta que es el paro, que cuando se utiliza de una manera desmedida y sin entender el contexto, se va necesariamente agotando como herramienta y como instrumento”.

En esa línea, el titular de la cartera Educativa provincial destacó: “Acompañamos las necesidades de los docentes y creemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar la educación pública”, y en ese sentido remarcó que “vamos a seguir debatiendo el salario de los docentes, ya que si bien hemos cerrado un trimestre, todavía quedan meses de aquí a fin de año, en los cuales mantenemos una paritaria abierta para seguir mejorando y actualizando los salarios y también las condiciones de trabajo, siempre con el mismo objetivo, siempre con la misma vocación, que es mejorar la educación, mejorar la educación pública, lograr más y mejores aprendizajes”.

Baja adhesión en todos los departamentos

Por su parte, la subsecretaria de Innovación e Integración Digital, Ana Bacolla, detalló: “Al relevamiento lo hicimos a través del sistema Mi Legajo, que es el mismo que utilizamos en las oportunidades anteriores” y en ese sentido informó: “El universo total de los docentes que debían llenar la declaración jurada son 57.336 personas y hasta el momento relevamos que presentaron su declaración jurada 40.823 trabajadores. Estos números, vistos en porcentaje de adhesión, representan una adhesión al paro del 28,8 % y una no adhesión del 71,2 %”.

Además, Bacolla repasó de manera departamental que “el departamento Castellanos presentó un nivel de adhesión al paro del 22,8 %; en el departamento General López relevamos una adhesión del 33,7 %; en el departamento General Obligado un 20,8%, mientras que en La Capital el porcentaje de adhesión fue del 28,2 %, y en el departamento Rosario, un 42,2 %”, concluyó.

AUDIO GOITY

https://www.santafe.gov.ar/noticias/recursos/audios/2024/08/2024-08-09NID_280905O_1.mp3

Mi Legajo

Vale recordar que el personal escolar que no adhiere a las medidas de fuerzas tiene la opción de completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del Gobierno provincial “Mi Legajo” (https://www.santafe.gob.ar/milegajo), indicando si prestó el servicio; si el establecimiento donde se desempeña estaba cerrado y no pudo dar clases; o si no le correspondía ese día prestar servicio.