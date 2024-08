Inversión millonaria: EPE ejecutará la obra de “AMPLIACIÓN DE LA E.T. SAN GUILLERMO”

El Senador Felipe Michlig mantuvo una reunión de trabajo con el Presidente del Directorio de la Empresa Provincial de Energía, C.P.N. Hugo Marcucci, quién lo impuso sobre la decisión gubernamental de concretar -una obra millonaria en la ciudad de San Guillermo (oportunamente solicitada por el representante departamental) que “permitirá mejorar la calidad del servicio energético en una amplia zona de influencia y brindar mayor seguridad en el casco urbano de la citada localidad”.

Se trata de la obra de “AMPLIACIÓN DE LA E.T. SAN GUILLERMO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE VINCULACIÓN DE 13,2 KV-SEGUNDA ЕТАРА”, adjudicada a la empresa VFM S.A, cuyo presupuesto oficial de inversión es de 1.208.605.307,55 millones de pesos, y el plazo de ejecución de 16 meses, comenzándose a la brevedad”.

“Una obra millonaria y trascendental para toda la región”

El Senador Michlig agradeció “la excelente noticia y trasladó el agradecimiento al Gobernador Maxi Pullaro, a la Vicegobernadora Gisela Scaglia y al ministro Gustavo Puccini –además de todo el directorio de la EPE- por el compromiso con la gente y la palabra empeñada.

Está obra es de suma trascendencia para mejorar la calidad de vida con una inversión que equivale a lo que sale comprar alrededor de 30 camionetas 0 Km de la EPE, solo para dimensionar de lo que estamos hablando”, ejemplificó el Senador.

Características técnicas

La obra se compone de dos partes, que se describen a continuación:

Parte I: Ampliación E.T. San Guillermo.

Esta, en términos generales abarca el traslado de la celda existente de corrección de factor de potencia, la provisión e instalación de un reactor de neutro de 13,2 kV, el montaje de los elementos de medición la antena de 13,2 kV existente, la terminación de un campo de entrada a antena de 13,2 kV (correspondiente al transformador), la terminación de siete campos de salida de línea 13,2 kV, incluyendo las protecciones, puestas a tierra, obras civiles, e instalaciones complementarias descritas en el pliego licitatorio. Esta parte de la obra se prevé ejecutar dentro de la E.T. San Guillermo.

Parte II: Salidas en M.T.

Esta obra, en términos generales abarca la construcción de aproximadamente 1642 metros de L.A.M.T Simple Terna 13,2 kV con conductor de 50/8 mm2 Al.Ac., 1270 metros de L.A.M.T Simple Tema 13,2 kV c/neutro con conductor de 50/8 mm2 Al.Ac., 2413 metros de L.A.M.T Doble Terma c/neutro 13,2 kV con conductor de 50/8 mm2 Al.Ac., 329 metros de L.S.M.T. Doble Terna 13,2 kV con conductor XLPE 185 mm2 Al. c/ pantalla 50 mm2 Cu., 207 metros de L.S.M.T Doble Terna 13,2 kV c/neutro con conductor XLPE 185 mm2 Al. c/ pantalla 50 mm2 Cu. y 600 metros de L.S.M.T Simple Terna 13,2 kV con conductor XLPE 185 mm2 Al c/ pantalla 50 mm2 Cu. Correspondiente a las líneas de vinculaciones aéreas y subterráneas de 13,2 kV, necesarias dejar conectada a la E.T San Guillermo a las líneas de M.T existentes en el lugar Esta parte de la obra se prevé ejecutar en la Ruta Provincial N’ 23, y en zona urbana y rural de la localidad de San Guillermo. También abarca el desmontaje de 1910m. de L.A.M.T. 13,2 kV y 1020m. de L.A.M.T 7,62kV en zona urbana de la localidad de San Guillermo y Pueblo Viejo San Guillermo.

Objetivos Generales:

El Pte. de la EPE, Hugo Marcucci indicó que “la obra tiene como destino principal mejorar el servicio en una amplia zona de influencia y culminar la instalación de la E.T. San Guillermo a fin de poder aprovecharla en su totalidad y desafectar las instalaciones de rebaje 33/13,2 kV existentes en la cabecera del distrito las cuales resultan inseguras para el servicio, operación y maniobra”.

El Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra y todos los materiales que sean necesarios y entregar las instalaciones en condiciones de inmediata puesta en servicio, y en funcionamiento normal, en un todo de acuerdo con las reglas de la técnica y del buen arte en la materia, a excepción del cable subterráneo de XLPE 13,2 kV sección 1×185 mm² A c/pantalla de 50 mm² Cu que será provisto por esta EPE”.