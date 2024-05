Sindicatos estatales, IAPOS, caja de jubilaciones, los desafíos de Pullaro

Con el descuento de los días de paro y la declaración jurada a los docentes (sumado al bono por asistencia perfecta), el gobierno hizo su jugada más incisiva en pos de debilitar las fuerzas gremiales estatales. El IAPOS está con serios problemas, y la Caja de Jubilaciones no resiste más dilaciones.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe>

Conflicto sindical estatal: ¿se cruzó una frontera de no retorno?

El paro de 48 horas (en realidad 24 horas por el reclamo concreto, el jueves fue en adhesión a la huelga general de la CGT) del miércoles y jueves de por primera vez todos los estamentos de la administración pública, hizo que el gobierno de Maximiliano Pullaro decidiera mover las piezas varios casilleros a la vez: descontar el día de paro (miércoles) a todo el mundo; sumar una planilla de declaración jurada de aceptación o no de la medida de fuerza en la docencia, a quien a su vez ya le había aplicado el bono por asistencia perfecta (que comenzarán a cobrar a partir de la segunda quincena de abril) para ver si los sindicatos desisten de seguir protestando con medidas de fuerza.

En el caso de las declaraciones juradas docentes, hasta el jueves el 41,63 % de la docencia informó que no adhirió al paro de los gremios; el Ministro de Educación José Goity aspira a que el porcentaje sea cercano al 50 %”. El miércoles de paro el propio Ministro dijo que el 60% de los maestros había ido a dar clases, mientras desde el sindicato AMSAFE afirmaron que el índice de acatamiento había sido del 90%.

En la administración pública la huelga se hizo sentir: empleados de la administración central, porteros de escuelas; enfermeros junto a camilleros y mucamas de hospitales, adhirieron masivamente.

El motivo de la mega medida de fuerza fue el rechazo al 10% de aumento ofrecido por el gobierno a todo el mundo por los meses de abril y mayo. El Ministro de Gobierno e Innovación Fabián Bastía aseguró que con el 10% de aumento para mayo y junio, desde diciembre del 2023 habrían aumentado los sueldos de los empleados públicos en un 62% a abril y 69.8% a mayo, cuando la inflación de enero a marzo fue del 52.3%.

¿Cómo surge entonces semejante diferencia con los sindicatos que insisten en que para este año el aumento – otorgado y ofrecido – es de tan sólo el 28% y desde marzo?.

Las explicaciones oficiales suenan verosímiles, pero complejas de entender para quien no está en la materia. Sumando porcentajes de lo adeudado por paritaria 2023 (36.4%) mas aumentos de este año, le da al gobierno el 69.8% apuntado por el Ministro Bastía, tomando como referencia para el primer caso (paritaria 2023) base de cálculo diciembre, al igual que el último 18% de marzo aceptado por los gremios (en el caso de la administración central 20% para las categorías más bajas y 17% para las más altas); mientras que el ultimo 10% (abril y mayo) fue calculado sobre los sueldos actuales (que equivaldría según el gobierno a un 15,4% si se calculase sobre la base diciembre)

Los sindicatos dicen que el 36,4% no corresponde a este año sino que compensa inflación de 2023, y que hasta ahora solo les ofrecieron efectivamente 18% a marzo y la propuesta del 10% para abril y mayo, mientras que la inflación acumulada enero a marzo según INDEC fue del 44.8%.

Sea quien fuera que tuviera razón, lo cierto es que la diferencia porcentual, y en consecuencia plata en el bolsillo, es importante, de allí que surge la pregunta del millón: ¿volverán los sindicatos a hacer paros?. ¿O se resignarán y habrán echado por la borda el paro del miércoles pasado con descuentos incluidos?.

Por lo pronto, el gobierno no está dispuesto a hacer ninguna concesión salarial por las razones numéricas apuntadas…Final abierto.

IAPOS: ¿Dónde está el agujero negro?

La ecuación es sencilla: la obra social “de los empleados públicos”, aunque también de municipales, judiciales y poder legislativo recauda por mes aproximadamente 20 mil millones de pesos y paga prestaciones y medicamentos por unos 23 mil millones.

Esta semana el Ministro de Economía Pablo Olivares se sentará con los prestadores médicos de Rosario y Santa Fe para encontrarle el agujero al mate. El reclamos de los sindicatos estatales ya no pasa por el cobro de plus por parte de médicos y demás prestadores, sino que lisa y llanamente están cortadas las prestaciones al IAPOS.

La Diputada Amalia Granata se preguntó en pleno recinto “¿a dónde va a parar la plata que nos descuentan a los legisladores para el IAPOS”?; la misma pregunta se hace el resto de los afiliados (más de 600 mil). Olivares dijo que se está haciendo una revisión de los antecedentes de algunas cuestiones, “fundamentalmente lo que es el tema de las carteras médicas. Lo que si hemos notado es que se ha roto el detalle del análisis de costo de las carteras”, añadió el Ministro que ahora tiene a su cargo la obra social estatal.

Caja de Jubilaciones: ¿Está dispuesta la Provincia a seguir subsidiándola?

Hoy la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia es asistida con 23 mil millones de pesos por mes por el Estado, para que pueda pagar sus prestaciones a los 100.268 jubilados y pensionados; de los cuales 76.403 son jubilados (representan más del 75% del sistema) con un haber promedio asciende de $600.384, y los restantes 23.865 son pensionados y cobran en promedio $355.832.-

El Gobernador Pullaro dijo que es una “bomba a punto de estallar” semejante déficit, que el Senador Raúl Gramajo calculó en 400 mil millones de pesos a diciembre.

La Cámara de Diputados tiene en su poder la media sanción de una Ley que propone crear una comisión (integrada por senadores, diputados, Poder Ejecutivo y otros interesados) para que en 4 meses redacte una nueva Ley previsional, proyecto no votado en Senadores por el socialista representante del Departamento La Capital “Paco” Garibaldi.

Mientras el vicejefe del bloque de diputados socialistas Rubén Galassi considera que «si nos negamos a discutir y creemos que no hay que cambiar nada, podemos llegar a tener la situación de que el déficit sea impagable» y que tal vez por la urgencia del caso, la Comisión debería expedirse antes del tiempo estipulado.

Su compañero de bancada Pablo Farías, presidente del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe dice tener “algunas diferencias sobre la conformación de la Comisión, sobre qué estamentos tienen que integrarla”, insistiendo además – junto con Galassi – en la necesidad de reclamar de manera enérgica ante el gobierno nacional que debe pagar parte del déficit (calculado en más de 600 mil millones de pesos del 2020 al 2023).

El PRO va a internas con Milei como sustrato político

El funcionario y mano derecha de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich (y allegado a Mauricio Macri) Federico Angelini clavó el mojón con respecto de las internas partidarias que finalmente tendrán lugar el sábado 29 de junio (con cierre de listas este jueves 16): “en esta elección está en juego el posicionamiento del PRO dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, y el posicionamiento del PRO de cara a la realidad nacional”, declaró a un portal rosarino.

Angelini cree que “es un error estratégico llevar a Unidos para Cambiar Santa Fe a un espacio que sea más parecido al Frente Progresista que a un espacio nuevo en la provincia. Porque aparte los tiempos claramente han cambiado”, reflexionó de cara a la probable interna entre el actual presidente del PRO santafesino Cristian Cunha (hombre de su riñón político) y la Vicegobernadora Gisela Scaglia, quien según el actual oficialismo tiene terminal en el larretismo aliado con Martín Lousteau en la determinación de no asociarse políticamente con La Libertad Avanza de Javier Milei, más allá de los acuerdos legislativos puntuales.

Scaglia no comparte para nada esa visión (del oficialismo) toda vez que asegura responder al presidente del Partido Mauricio Macri (“como todos los que somos del PRO”) y que el visto bueno para su postulación se la dio el propio Macri.

Además la Vicegobernadora y ex diputada nacional del PRO cree que “es una posibilidad a explorar que La Libertad Avanza se una a UNIDOS”, afirmando además que su relación con el gobierno nacional es “frontal, sana y positiva”.

Patricia Bullrich está convencida que si el PRO no se alía con LLA corre el riesgo de desvanecerse, y no da crédito a quienes aseguran que la “Hermana Karina” no estaría de acuerdo con esa posible asociación.

El Mileísmo vino a hacer pié en Santa Fe

Precisamente Karina Milei llegó a Rosario el pasado sábado para colocar la piedra basal de la construcción nacional (y provincial) de La Libertad Avanza como Partido propio de Javier Milei, para lo cual necesita estar constituido en cinco Provincias, y de esa manera competir con candidatos “puros de pedigree” en las intermedias nacionales 2025.

En Santa Fe además buscarán el reconocimiento provincial reuniendo las 12 mil fichas de afiliados que ordena la normativa, y poder competir de esa manera en los cargos locales (intendentes, comisiones comunales y concejalías) el año que viene.

Vale recordar que en Santa Fe existe el Partido Libertario, aliado ideológicamente con Javier Milei, cuya titular es la actual Diputada provincial Silvia Malfesi, que integra el bloque Somos Vida de Amalia Granata.

A todo esto, el ajuste brutal de Milei aún no dio paso al plan de reactivación, hecho que el Presidente cree que estará dado una vez que sea sancionada la Ley Bases, de incierto final.