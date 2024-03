Florencia: Juntan firmas para pedir el no cierre de la Anses Villa Ocampo

Luego de conocerse este lunes que la oficina de Anses de Villa Ocampo va a cerrar y sus empleados son despedidos, la Municipalidad está juntando firmas para repudiar y pedir que se revea esta medida.

Las firmas pueden realizarse todos los días hábiles por la mañana y por la tarde en la oficina que está destinada a trámites de Anses en la Municipalidad de Florencia, ubicada por calle 9 de julio.

Desde el ejecutivo municipal han expresado su total rechazo a esta medida tomada por el gobierno de Javier Milei y que lamentablemente fue apoyada por algunos dirigentes de la oposición al Justicialismo.

Sin lugar a dudas esto es un retroceso para la región, los vecinos harán trasladados hasta esa ciudad para hacer sus trámites que por alguna complicación o complejidad no se podían hacer en las dependencias municipales, significando un ahorro importante para el gobierno local no teniendo que llevarlos hasta Reconquista; incluso si algún vecino lo hacía de manera particular también era accesible.