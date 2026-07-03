Cotelvo: Sepelios del día

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Dante Omar Yaccuzzi, a los 60 años, y de su asociado Juan Alberto Morales, a los 83 años.

Los restos de Dante Omar Yaccuzzi son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra Ciudad. Sepelio viernes 03 de julio, a las 10:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Los restos de Juan Alberto Morales son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad. Sepelio hoy viernes 3 de julio de 2026 a las 16:30 hs. en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Dante Omar Yaccuzzi y Juan Alberto Morales, que en paz descansen.