El Tren Fantasma: cuando la crítica reemplaza al compromiso

Por Máximo Maidana

La reciente inauguración del segundo de los cuatro puentes que conformarán el acceso al futuro Puerto Ocampo volvió a poner en evidencia una discusión que trasciende las obras de infraestructura: la dificultad de construir consensos en torno a los proyectos estratégicos para el desarrollo de Villa Ocampo.

Más allá de las diferencias políticas, este tipo de acontecimientos representan una oportunidad para que la comunidad acompañe iniciativas que, por su impacto económico y social, exceden a cualquier gestión de gobierno. La conexión con la zona portuaria, largamente esperada por generaciones, constituye uno de los pilares del proceso de reconversión productiva que hoy impulsa la ciudad y que promete transformar el perfil económico de toda la región.

Sin embargo, una vez más aparecieron voces que, en lugar de aportar propuestas superadoras, optaron por cuestionar el rumbo del proyecto recurriendo a viejos planteos y comparaciones con un pasado que ya no puede modificarse. Reivindicar industrias que desaparecieron o insistir en debates que ya fueron ampliamente abordados no contribuye a resolver los desafíos del presente.

El futuro de Villa Ocampo exige otra mirada. La ciudad cuenta hoy con un plan estratégico, un proyecto de reconversión productiva en marcha y un contexto político favorable, con un gobierno provincial que decidió colocar al norte santafesino dentro de sus prioridades de inversión. La concreción del Puerto Ocampo no representa únicamente una obra pública, sino una oportunidad histórica para generar empleo, atraer inversiones y fortalecer el desarrollo regional.

En ese contexto, la oposición también tiene un rol fundamental. La crítica forma parte del sistema democrático, pero adquiere verdadero valor cuando está acompañada de propuestas concretas que permitan mejorar los proyectos existentes. Legisladores y concejales poseen las herramientas institucionales necesarias para impulsar iniciativas que enriquezcan el debate y fortalezcan las políticas públicas.

También resulta importante reconocer aquellos gestos institucionales que favorecen la convivencia democrática. Durante la inauguración del puente sobre el arroyo Pindó participaron referentes de distintos espacios políticos, incluso dirigentes identificados con sectores opositores, en una señal de reconocimiento hacia quienes, desde diferentes etapas de gestión, realizaron aportes al proyecto portuario. Ese tipo de actitudes fortalecen la institucionalidad y envían un mensaje de unidad a la comunidad.

En contraste, prolongar discusiones sobre temas ya resueltos o convertir cada obra pública en un escenario de confrontación política termina debilitando la posibilidad de construir acuerdos. Villa Ocampo necesita dirigentes capaces de debatir con firmeza, pero también de comprender cuándo corresponde priorizar los intereses colectivos por encima de las diferencias partidarias.

La ciudad vuelve a tener una nueva oportunidad de demostrar esa unidad con la realización de uno de sus principales eventos deportivos, una convocatoria que moviliza al comercio, la hotelería, la gastronomía, los emprendedores y a toda la comunidad. Cada visitante que llega representa una posibilidad de mostrar una ciudad organizada, hospitalaria y con vocación de crecimiento.

Las diferencias políticas son legítimas y encuentran su resolución en las urnas. Mientras tanto, los grandes proyectos que marcan el futuro de una comunidad deberían convertirse en puntos de encuentro y no en escenarios permanentes de confrontación.

Porque el progreso de Villa Ocampo dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus dirigentes y de su sociedad para transformar las diferencias en propuestas y las críticas en construcción colectiva.

Gentileza: Antonio Paré