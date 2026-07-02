Las Toscas: Aprehenden a un hombre con presunta cocaína durante un patrullaje

El procedimiento se realizó en la noche del 1 de julio. La sustancia secuestrada fue sometida a una prueba de campo por personal de la PDI.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la ciudad de Las Toscas por presunta infracción a la Ley 23.737 de tenencia de estupefacientes, tras un procedimiento realizado por personal de la Patrulla Urbana Zona Norte de la U.R. IX.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas del 1 de julio, mientras los efectivos realizaban un patrullaje preventivo en la intersección de calles 16 y 31. En ese momento observaron a un hombre que circulaba en bicicleta y que, al advertir la presencia policial, aceleró su marcha.

Los uniformados lograron interceptarlo a pocos metros e identificarlo como un hombre mayor de edad domiciliado en Campo Winkler. Según el parte oficial, el individuo se mostró nervioso y respondió con evasivas durante el procedimiento.

Al realizar un chequeo preventivo, los efectivos hallaron entre sus prendas tres envoltorios de nylon transparentes que contenían una sustancia blanquecina y pulverulenta, de similares características a la cocaína.

El hombre fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por presunta infracción a la Ley 23.737. La Policía dio intervención a la Policía de Investigaciones (PDI), que efectuó la correspondiente prueba de campo sobre la sustancia secuestrada, y también informó del procedimiento al defensor de turno.