Villa Ocampo: Comunicado importante sobre las Licencias de Conducir

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que, debido a un desperfecto técnico en la impresora utilizada para la emisión de licencias de conducir, por un plazo estimado de 72 horas no será posible finalizar los trámites correspondientes en la dependencia de Licencias.

Se solicita a los vecinos comprensión ante esta situación ajena a la voluntad del municipio y se informará oportunamente cuando el servicio sea restablecido con normalidad .

Agradecemos la colaboración y las disculpas por las molestias ocasionadas.