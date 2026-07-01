Villa Ocampo: Nocenti presentó las novedades del Torneo de Vóley

El secretario de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo dialogó en el programa “Estilo Propio”, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde brindó detalles sobre la organización, las innovaciones y el impacto social del tradicional torneo de vóley que vuelve a convocar a delegaciones de todo el país.

En la mañana del miércoles 1 de julio, en el programa Estilo Propio que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con el secretario de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo, Leonardo “Leo” Nocenti, quien se refirió a los preparativos y expectativas de cara a una nueva edición de uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la ciudad.

Nocenti, quien por primera vez asume este rol dentro de la organización, manifestó su entusiasmo y responsabilidad ante este nuevo desafío: “Es una responsabilidad muy grande, pero también muy linda. Me tocó estar siete años como jugador y varios más como entrenador, y ahora poder acompañar desde este lugar es una experiencia muy importante”.

Respecto a la estructura del torneo, explicó que se mantendrá la esencia que lo convirtió en un evento reconocido a nivel nacional, aunque incorporando nuevas propuestas destinadas a mejorar la experiencia de jugadores, entrenadores y visitantes.

Entre las novedades, destacó la implementación de una reunión técnica previa al inicio de la competencia, donde delegaciones, organizadores y autoridades deportivas podrán coordinar aspectos reglamentarios, logísticos y organizativos. “La idea es darle una hoja de ruta a los clubes para que sepan dónde comen, dónde juegan, dónde descansan y tengan toda la información necesaria desde el primer momento”, señaló.

Además, anunció la realización de un fanfest en la plaza San Martín durante la jornada del sábado, una propuesta pensada especialmente para los jóvenes que participan del torneo. El objetivo será generar un espacio de encuentro con música, emprendedores y actividades recreativas, fortaleciendo el vínculo social más allá de la competencia deportiva.

En relación al nivel competitivo, Nocenti remarcó que esta edición contará con la presencia de importantes equipos y jugadores del vóley juvenil argentino, destacando que las condiciones del calendario deportivo permitirán que muchas figuras puedan estar presentes.

También hizo referencia al impacto económico y turístico que genera el evento para Villa Ocampo, señalando que la llegada de delegaciones beneficia a distintos sectores de la comunidad, desde alojamientos y comercios hasta instituciones que participan en la organización.

Como parte de las innovaciones tecnológicas, explicó que se incorporará una nueva aplicación para la gestión de planillas digitales y estadísticas en tiempo real. Esta herramienta permitirá que familias y seguidores puedan acceder a resultados, formaciones y datos de los partidos desde cualquier lugar.

Finalmente, Nocenti resaltó el compromiso colectivo que existe detrás del torneo: “No solamente está involucrada la gente del vóley, sino también muchas áreas y vecinos que hacen propio este evento. Eso demuestra el sentido de pertenencia y que Villa Ocampo está a la altura de grandes acontecimientos deportivos”.

Gentileza: Antonio Paré