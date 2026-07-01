Villa Ocampo: Merino explicó por qué los radares siguen siendo válidos

El secretario de Gobierno y Participación Ciudadana aclaró la situación tras publicaciones que generaron confusión en la comunidad. Aseguró que los cinemómetros cuentan con la aprobación correspondiente y explicó que el conflicto actual responde a una cuestión de competencias entre Nación y Provincia.

En la mañana del miércoles 1 de julio, en el programa “Estilo Propio”, que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogó el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Villa Ocampo, Miguel Merino, quien se refirió a la polémica generada en torno a la situación de los radares instalados en la ciudad y llevó tranquilidad a la comunidad.

Durante la entrevista, Merino explicó que surgió confusión a partir de publicaciones que señalaban a Villa Ocampo dentro de un listado de radares considerados ilegales en la provincia de Santa Fe. Ante esta situación, el funcionario remarcó que los dispositivos instalados en la localidad “están habilitados correctamente por la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, organismo con el cual la Municipalidad realizó los trámites correspondientes.

El secretario de Gobierno recordó que el proceso de implementación de los radares contó con distintas instancias técnicas, entre ellas la participación del Observatorio y la verificación realizada por el INTI sobre los cinemómetros, asegurando que todo se llevó adelante dentro del marco establecido.

“Los radares de Villa Ocampo están instalados y homologados como corresponden, en tiempo y forma”, sostuvo Merino, quien además explicó que recientemente la Dirección Nacional de Seguridad Vial solicitó información sobre estos equipos y que desde el municipio se remitieron las actuaciones correspondientes a la Agencia Provincial para que intervenga en el tema.

El funcionario aclaró que la discusión actual no está relacionada con la legalidad o habilitación de los radares, sino con una cuestión de competencias entre organismos nacionales y provinciales vinculada a aspectos administrativos y recaudatorios. “Lo que existe hoy es un problema de competencias entre la esfera nacional y provincial”, explicó.

Merino insistió en que el objetivo de los radares no es recaudatorio, sino preventivo, teniendo en cuenta la necesidad de controlar las velocidades sobre la Ruta Nacional Nº 11, una arteria que atraviesa el centro de Villa Ocampo y donde históricamente se plantearon reclamos por parte de vecinos.

Además, llamó a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales antes de difundir información que pueda generar incertidumbre. “Estamos abiertos a cualquier consulta, las puertas de la Municipalidad están abiertas para brindar toda la información necesaria”, expresó.

Finalmente, al ser consultado sobre posibles intereses detrás de las publicaciones, Merino señaló que existen distintos contextos y que la cercanía de un nuevo escenario electoral puede influir en determinados posicionamientos, aunque evitó profundizar en ese aspecto. Reiteró que lo importante es que la comunidad acceda a información precisa y oficial.

Gentileza: Antonio Paré