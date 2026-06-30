Villa Ocampo y su desarrollo regional

La integración con Bella Vista no es solo un camino; es la puerta de entrada a una nueva etapa de desarrollo para Villa Ocampo y toda la región.

La inauguración de los nuevos puentes camino a Puerto Ocampo no solo representa una obra de infraestructura largamente esperada. Para Villa Ocampo, significa el inicio de una transformación que podría redefinir su perfil económico, comercial, productivo y turístico durante las próximas décadas. Así lo expresó la presidente del Centro Comercial y Social de Villa Ocampo, Eliana Bosch, durante una entrevista exclusiva concedida al programa Buen Día Villa Ocampo, emitido por el Grupo de Medios Jaaukanigás.

Con una mirada estratégica y enfocada en el futuro, Bosch afirmó que la consolidación del corredor con Bella Vista permitirá recuperar una histórica integración entre Santa Fe y Corrientes, interrumpida durante décadas por la falta de una conexión segura. «Hoy ya no hablamos de un proyecto; hablamos de una realidad que empieza a construirse», sostuvo.

La dirigente recordó que generaciones anteriores vivieron un intenso intercambio comercial, educativo y social entre ambas ciudades, una relación que el paso del tiempo fue debilitando. Ahora, con el avance de las obras y el compromiso asumido por el Gobierno provincial para completar el camino hacia Puerto Ocampo, considera que la región vuelve a encontrarse frente a una oportunidad única.

En ese contexto, explicó que el Centro Comercial ya inició un trabajo articulado con la Municipalidad de Villa Ocampo para planificar el nuevo escenario que se avecina. La prioridad será coordinar políticas que permitan aprovechar el crecimiento, definir estrategias de desarrollo y acompañar las futuras inversiones que demandará la apertura del corredor bioceánico.

Bosch remarcó que la integración traerá beneficios, aunque también exigirá una profunda adaptación del sector privado. Advirtió que comerciantes, empresarios y productores deberán prepararse para competir en un mercado más amplio, donde la eficiencia, la innovación y la capacidad de generar valor agregado serán factores determinantes para el crecimiento.

Uno de los ejes centrales de su análisis estuvo vinculado al enorme potencial turístico que ofrece la región. Consideró que la riqueza natural del Jaaukanigás, sumada a los atractivos de Bella Vista y del litoral correntino, permitirá desarrollar circuitos bimprovinciales capaces de atraer visitantes durante todo el año, potenciando la actividad económica de ambas comunidades.

La presidente confirmó además que una delegación integrada por representantes del Centro Comercial y funcionarios municipales iniciará reuniones con autoridades de Bella Vista para comenzar a diseñar proyectos conjuntos en materia de producción, comercio y turismo, fortaleciendo una agenda común entre ambas ciudades.

Sin embargo, Bosch sostuvo que el mayor desafío será la formación del recurso humano. En ese sentido, convocó a los jóvenes a prepararse profesionalmente y adquirir nuevas competencias, convencida de que las oportunidades laborales que llegarán requerirán personal capacitado. «Si nosotros no formamos nuestra propia mano de obra, las empresas buscarán trabajadores en otros lugares», advirtió.

También valoró el crecimiento de las instituciones educativas locales y destacó que la integración permitirá ampliar los vínculos académicos, favoreciendo el intercambio de estudiantes, profesionales y proyectos de formación entre Santa Fe y Corrientes.

Finalmente, Bosch afirmó que Villa Ocampo atraviesa uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Consideró que la ciudad cuenta con un comercio sólido, instituciones consolidadas y una ubicación estratégica que le permitirá convertirse en uno de los principales polos de desarrollo del norte santafesino.

«Tenemos que estar preparados. Recuperamos una oportunidad que durante muchos años parecía imposible y ahora depende de nosotros convertirla en crecimiento, empleo y progreso para toda la región», concluyó la presidenta del Centro Comercial y Social de Villa Ocampo.

Gentileza: Antonio Paré