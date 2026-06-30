Villa Ocampo: Hallan un teléfono celular durante un patrullaje preventivo

El dispositivo fue encontrado sobre la vía pública y quedó bajo resguardo policial mientras se procura identificar a su propietario.

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la U.R. IX secuestró preventivamente un teléfono celular hallado durante un patrullaje preventivo realizado en la noche del 29 de junio en Villa Ocampo.

Según el informe policial, el procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas, cuando los efectivos recorrían la intersección de calles Estanislao López y Santa Fe, en el barrio Los Amores.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron un teléfono celular sobre la calzada. Ante esta situación, procedieron al secuestro preventivo del dispositivo con el objetivo de resguardarlo e iniciar las actuaciones necesarias para establecer su procedencia e identificar a su propietario.

El teléfono quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las averiguaciones correspondientes.