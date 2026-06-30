Villa Ocampo: La Liga Ocampense inauguró su nuevo albergue deportivo

La Liga Ocampense de Fútbol anunció la finalización de las obras de su nuevo albergue deportivo, una importante infraestructura pensada para recibir delegaciones que visiten la ciudad para participar de competencias, encuentros y actividades vinculadas al deporte regional.



La obra representa un significativo avance para la institución y para el deporte de toda la zona, ya que permitirá brindar mejores condiciones de alojamiento a equipos y grupos que lleguen desde distintos puntos de la provincia y la región.



El nuevo espacio cuenta con capacidad para 40 personas, distribuidas en dos dormitorios equipados con 20 camas cuchetas dobles, además de baños y todas las comodidades necesarias para garantizar una estadía confortable a los visitantes.



Desde la Liga destacaron que esta inversión forma parte de un proyecto de crecimiento institucional que busca seguir fortaleciendo la actividad deportiva y consolidar a Villa Ocampo como sede de eventos y competencias de relevancia