Villa Ocampo: Se realizó un taller para familias sobre la prevención del consumo problemático

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se llevó a cabo un Taller Familiar de Diálogo y Escucha en el CAPS del Barrio Sur, una propuesta destinada a fortalecer el rol de las familias en la prevención de los consumos problemáticos.

Durante el encuentro, se brindaron herramientas a madres, padres y adultos responsables para promover factores de protección dentro del ámbito familiar, poniendo el foco en el fortalecimiento de la autoestima, la confianza, la comunicación, el apoyo emocional y la escucha activa como pilares fundamentales para acompañar el crecimiento de niñas, niños y adolescentes.

La actividad también buscó reflexionar sobre la importancia de construir vínculos saludables y generar espacios cotidianos de diálogo, entendiendo que la prevención no se limita a una única conversación o a un momento incómodo, sino que se construye día a día a través de la presencia, la confianza y el intercambio permanente.

Desde la organización destacaron que fortalecer a las familias es una de las estrategias más importantes para prevenir el consumo de sustancias, ya que un entorno afectivo, con comunicación abierta y acompañamiento, constituye un factor clave para el desarrollo saludable de las personas.

La iniciativa se desarrolló con el objetivo de generar un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y aprendizaje colectivo, reafirmando el compromiso de seguir impulsando acciones de promoción de la salud y prevención comunitaria.