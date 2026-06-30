Villa Ocampo: Interrupción total del tránsito por obras del gasoducto

La Dirección de la Obra informa a la comunidad que, debido al inicio de las tareas de Perforación Horizontal Dirigida correspondientes a la obra del gasoducto, será necesario interrumpir de manera total el tránsito vehicular los días martes 30 de junio, miércoles 1 y jueves 2 de julio, en el horario de 7:00 a 18:00 horas.

Los cortes se llevarán a cabo en Camino Rural N.º 21, en su intersección con Camino Rural N.º 18 y la Ruta Nacional N.º 11, y en calle Dr. Farrán, en la intersección con Ocampo Samanés y la Ruta Provincial N.º 32, donde se desarrollarán las tareas previstas.

Por tal motivo, se solicita a vecinos, conductores y transportistas planificar sus recorridos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta en la zona de obra, con el fin de garantizar la seguridad tanto del personal que se encuentra trabajando como de quienes circulan por el sector.

Agradecemos la comprensión de la comunidad por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. Estas tareas forman parte de una obra de infraestructura estratégica que permitirá fortalecer el sistema de distribución de gas y mejorar la calidad de este servicio para toda la región.