Cronograma de pago de haberes de junio a trabajadores provinciales

Comenzará este miércoles 1 de julio y se extenderá hasta el martes 7. La liquidación incluye el último tramo de aumento acordado en paritarias para el primer semestre, que alcanza el 12,5 % acumulado para junio (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril, 2 % mayo y 1,6 % junio) junto a la garantía de incremento de $ 170.000 y las mejoras en suplementos por sector.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de junio se percibirán a partir del miércoles 1 de julio de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 12,5 % para junio (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril, 2 % mayo y 1,6 % junio) con la garantía de incremento de $ 170.000. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

Miércoles 1 de julio

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Jueves 2 de julio

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Viernes 3 de julio

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de julio (acreditación en cuenta sábado 4 de julio)

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000

Martes 7 de julio