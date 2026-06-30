Facundo Rodríguez suma una nueva designación y dirigirá su tercer partido en el Mundial 2026

El árbitro asistente argentino Facundo Rodríguez fue nuevamente designado por la FIFA para integrar la terna arbitral del Mundial 2026 y tendrá participación en el encuentro entre Suiza y Argelia, que se disputará este viernes en Vancouver, Canadá.

Rodríguez se desempeñará como asistente 2, acompañando al árbitro principal Yael Falcón Pérez y al asistente Maximiliano Del Yesso, mientras que los peruanos Kevin Ortega y Michael Orue completarán el equipo arbitral como cuarto árbitro y asistente de reserva, respectivamente.

Esta será la tercera presentación de Facundo Rodríguez como juez de línea en la actual Copa del Mundo, luego de haber integrado la terna en los encuentros Suecia 5-1 Túnez y República Checa vs. México.

La nueva designación representa otro importante reconocimiento para el arbitraje argentino, que continúa teniendo una destacada presencia en la máxima competencia del fútbol internacional.

Terna arbitral – Suiza vs. Argelia

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (Argentina)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)

Cuarto árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Árbitro asistente de reserva: Michael Orue (Perú)

Gentileza: Estilo Deportivo