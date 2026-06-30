Villa Ocampo: La Defensoría del Pueblo recuerda los horarios de atención de su Oficina Descentralizada

Con el objetivo de acercar sus servicios a la comunidad y facilitar el acceso de los vecinos a la defensa y protección de sus derechos, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe recuerda que cuenta con una Oficina de Atención Descentralizada en la ciudad de Villa Ocampo.

La oficina funciona en la Casa de la Cultura, ubicada en Padre Ángel Tibaldo 1240, y brinda atención al público de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. Asimismo, los vecinos pueden realizar consultas y solicitar asesoramiento a través del teléfono 3482-312278, disponible para llamadas y WhatsApp.

Desde este espacio se reciben consultas, reclamos y gestiones relacionadas con los distintos servicios que presta la Defensoría del Pueblo, ofreciendo un canal de atención cercano, ágil y accesible para los vecinos de Villa Ocampo y la región.

Se invita a toda la comunidad a acercarse ante cualquier consulta o situación en la que requieran orientación, asesoramiento o acompañamiento en la defensa de sus derechos.