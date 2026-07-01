Bella Vista: Jornada de integración regional con Santa Fe

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, destacó la importancia de la Jornada de Integración Regional desarrollada junto a representantes de Villa Ocampo y de la provincia de Santa Fe, y aseguró que el futuro cruce fluvial entre ambas localidades representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico, turístico y productivo de la región.

«Es un día muy importante», expresó la jefa comunal al referirse al encuentro que reunió a autoridades, empresarios, productores, emprendedores y representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo local y regional.

Bazzi señaló que, si bien gran parte de la atención suele centrarse en las obras de infraestructura necesarias para concretar la conexión entre ambas ciudades, el verdadero desafío pasa también por construir una agenda común que permita aprovechar al máximo las oportunidades que generará la integración.

«Cuando hablamos de integración o de hermandad, generalmente pensamos solamente en la obra pública, que sin dudas es fundamental porque nos va a permitir conectarnos. Pero también es importante avanzar en una agenda de trabajo compartida y en una visión estratégica para el futuro», sostuvo.

La intendente explicó que estas jornadas permiten identificar las fortalezas y potencialidades de cada ciudad y preparar el escenario para el intercambio comercial, turístico y productivo que comenzará a desarrollarse una vez que el servicio de balsa entre ambas localidades entre en funcionamiento.

«La idea es que cuando esto sea una realidad el año próximo ya tengamos realizado todo el trabajo previo vinculado a diagnósticos, relevamientos, planes estratégicos y potencialidades de cada ciudad para poder comenzar a trabajar de manera inmediata», afirmó.

En ese sentido, remarcó que el proceso no responde a una iniciativa improvisada sino que forma parte de una planificación de largo plazo contemplada dentro del Plan Estratégico Bella Vista 2035.

«Esto está dentro de nuestra planificación hacia 2035 y responde a una visión de crecimiento y desarrollo para la ciudad», indicó.

Respecto del impacto que tendrá la futura conexión con Villa Ocampo, Bazzi consideró que aún resulta difícil dimensionar el alcance de las transformaciones que podría generar para la economía regional.

«No tomamos todavía verdadera dimensión de lo que esto significará estratégicamente para ambas ciudades», expresó.

La intendente destacó especialmente el potencial de Bella Vista en materia turística, productiva e industrial, y señaló que la ciudad atraviesa actualmente un proceso de fortalecimiento y diversificación de su matriz económica.

«Bellavista está viviendo una etapa de transición y de replanteo de su matriz productiva, económica e industrial, impulsada principalmente por el trabajo y la inversión del sector privado», explicó.

Asimismo, valoró el compromiso demostrado por empresarios, emprendedores e industriales locales, quienes participaron activamente de la jornada aportando ideas y propuestas para el futuro esquema de integración regional.

«Hay un sector privado con muchas ganas de seguir invirtiendo, de seguir apostando y de acompañar este proceso de crecimiento», destacó.

Bazzi subrayó además la visión compartida con Villa Ocampo respecto a la necesidad de recuperar el protagonismo del río Paraná como eje de desarrollo y conexión entre ambas comunidades.

«El río durante muchos años fue el motor del crecimiento de nuestras ciudades y el desafío es volver a mirarlo como una fuente de desarrollo y oportunidades», afirmó.

gentileza: Braian Valverdi – radio bella vista