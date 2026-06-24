Villa Ocampo: Representantes del Gobierno Provincial recorrieron la Reserva Natural «El Pindó»

En el marco del trabajo articulado entre el Gobierno Provincial y el Municipio, se llevó a cabo una reunión institucional en la ciudad de Villa Ocampo con integrantes del equipo técnico del área de Economía Social del Gobierno de Santa Fe y representantes de la Dirección de Pueblos Originarios.

La jornada inició con un recibimiento oficial y un espacio de diálogo junto al secretario de Gobierno municipal, Miguel Merino, y la secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, quienes compartieron una instancia de intercambio sobre acciones, programas y líneas de trabajo vinculadas al desarrollo social y territorial.



Posteriormente, la comitiva realizó una recorrida por la Reserva Natural Municipal El Pindó, con el objetivo de conocer el espacio, interiorizarse sobre su valor ambiental y fortalecer el vínculo institucional para futuras acciones conjuntas relacionadas con el territorio, el desarrollo local y el acompañamiento a las comunidades.

Desde el Gobierno de Villa Ocampo se continúa promoviendo el trabajo coordinado con organismos provinciales para generar oportunidades, fortalecer políticas públicas y acompañar el crecimiento integral de la comunidad.