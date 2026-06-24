Villa Ocampo: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mutual de Ayuda Solidaria General Obligado

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y en concordancia con lo establecido en nuestro Estatuto Social, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Ayuda Solidaria General Obligado, Matrícula Nacional INAES Nº SF1674, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de Julio de 2026, en el domicilio de Av. San Martín esquina Fray Mamerto Esquiú, de la Ciudad de Villa Ocampo, Provincia de Santa Fe, a las 18,30 horas.

En la cual se pondrá a consideración el siguiente Orden del Día:

Designación de dos asociados para suscribir el acta respectiva junto al presidente y secretario. Consideración de memoria, Balance General, Cuenta de Gastos, y Recursos, dictamen del auditor e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente a ejercicios anteriores 2024 finalizado el 31/03/2025. Exposición de los motivos por los que se da tratamiento fuera de término al ejercicio contable mencionado en el punto 2. Consideración de memoria, Balance General, Cuenta de Gastos, y Recursos, dictamen del auditor e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2026. Otros temas de gestión, evolución y proyección de la estructura económica y financiera de la mutual a cargo del tesorero.

NOTA: Los padrones de asociados y toda la documentación referente a los temas a tratar en la Asamblea se encuentran a disposición de los asociados en la Sede de la institución.

La asamblea se celebrará en el día y hora fijados en la convocatoria siempre que se encuentren presentes la mitad más uno de los asociados. Transcurridos treinta minutos después de la hora fijadas para la sesión sin conseguir quórum, la asamblea se realizará con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización (Artículo 41 Del estatuto).