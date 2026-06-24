“HackIA el Bullying” ya tiene finalistas: cinco equipos defenderán sus videos con IA

El concurso impulsado por Dionisio Scarpin recibió 31 trabajos de escuelas secundarias del norte santafesino. La instancia final y premiación será el viernes 26 de junio, a las 13.30, en el Centro de Innovación de Avellaneda.

Cinco equipos de escuelas secundarias del norte santafesino fueron preseleccionados para participar de la instancia final del concurso “HackIA el Bullying”, una iniciativa impulsada por el diputado provincial Dionisio Scarpin para trabajar la prevención del bullying y el ciberbullying a través de videos realizados con inteligencia artificial.

La convocatoria había reunido 72 equipos inscriptos, de los cuales 31 presentaron sus trabajos finales. Las producciones fueron elaboradas por estudiantes de distintas localidades del norte y abordaron la convivencia escolar, la empatía, el respeto y el uso responsable de la tecnología.

Los equipos finalistas son de las escuelas EESO y FPPI N.º 3124 de Durán; EESOPI N.º 3181 de Villa Ocampo; EESO N.º 524 de Reconquista; EESOPI N.º 8125 de Las Toscas; EETP y SO N.º 314 de Romang.

El jurado está integrado por representantes del Instituto Superior en Formación Docente en Artes N.º 5074, de la Agencia para la Promoción de la Innovación de Avellaneda (AGENPIA) y del Instituto Superior Particular Incorporado N.º 9191 “Juan XXIII”. Para la preselección se evaluaron la narrativa audiovisual, la composición del mensaje, el proceso creativo, la argumentación, el manejo de herramientas de IA, la creatividad, la innovación y la pertinencia con la temática bullying.

La instancia final se realizará el viernes 26 de junio, a las 16 horas en el Centro de Innovación de Avellaneda. Allí los equipos defenderán de manera oral sus producciones ante el jurado y luego se darán a conocer los ganadores.

“Lo más valioso es que los chicos usaron la inteligencia artificial para hablar de algo que pasa en la vida real y que nos preocupa a todos”, expresó Scarpin. “Este concurso demuestra que la tecnología también puede servir para aprender, crear y mejorar la convivencia en las escuelas”, agregó.

El legislador recordó que esta propuesta forma parte del trabajo que viene impulsando para acercar la inteligencia artificial al sistema educativo. “Queremos que los estudiantes no sean solo usuarios de la tecnología, sino protagonistas. Que puedan usarla con criterio, con creatividad y con valores”, concluyó.