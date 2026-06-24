Conferencia del torneo interprovincial e internacional «Copa Ciudad de Villa Ocampo 2026»

Se llevó a cabo este martes 23 de junio en el salón «30 de Noviembre» de la Municipalidad de Villa Ocampo con la presencia del Intendente Cristian Marega, el Secretario de Deportes Leonardo Nocenti y el Contador de Bomberos Voluntarios Sergio Masin.

La 35° edición Interprovincial y 28° Internacional de la Copa de Voley Sub 18 «Ciudad de Villa Ocampo», se desarrollará desde el jueves 9 al domingo 12 de julio en los estadios de Bomberos Voluntarios, Virgen Niña e Instituto General Manuel Obligado – IGMO.



Serán cuatro (4) canchas en forma simultánea para jugar un total de 172 partidos.

Son 18 los equipos en cada rama, divididos en dos zonas de nueve (9), tanto en Masculino como en Femenino.



Participan en esta edición 2026, equipos de Uruguay, Paraguay y Brasil y de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Salta y Santa Fe.

El valor de las entradas por día: jueves $ 3000, viernes $ 3000, sábado $ 3500 y domingo $ 5000.

Se pueden adquirir Combos de manera anticipada para los cuatro (4) días, a un valor de $ 10.000.-